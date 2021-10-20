МВД объявило в розыск Любовь Соболь. Она уехала из России после приговора по "Санитарному делу"
Имя соратницы Алексея Навального Любови Соболь появилось в базе разыскиваемых лиц МВД. В августе московский суд назначил ей полтора года ограничения свободы, признав виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве.
Имя и фото Соболь появились в базе в среду вечером, сообщают российские информагентства. Сама Соболь прокомментировала свое объявление в розыск в "Твиттере", заявив, что она в момент появления ее имени и фото вела прямой эфир для "Навальный LIVE".
Преображенский суд Москвы в августе признал соратницу Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве и назначил ей полтора года ограничения свободы.
Соболь была осуждена по ч.4 ст.33 - ч.1 ст.236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее угрозу массового заболевания людей).
Полтора года Соболь было запрещено покидать жилище с 22 часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы и Московской области. При этом она должна была трижды в месяц отмечаться в инспекции.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды