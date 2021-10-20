Дайджест: Европу накрывает новая волна коронавируса, талибы едут на переговоры в Москву

2 часа назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дезинфекция на Ленинградском вокзале в Москве

Сразу в нескольких европейских странах, в том числе в России и на Украине, резко растет число заболевших Covid-19, нагрузка на системы здравоохранения усиливается; в некоторых государствах зафиксированы самые высокие показатели смертности за все время пандемии. Это вынуждает власти снова вводить карантинные меры и активно призывать людей делать прививки.

Во вторник правительство России предложило ввести во всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение пандемии.

Впервые за последнее время новые ограничения введены в Москве: о них объявил мэр российской столицы Сергей Собянин. С 25 октября до 25 февраля власти рекомендовали оставаться дома непривитым москвичам в возрасте старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

В течение последнего месяца число заражений ковидом в России выросло на 70%, при этом практически каждый день фиксируется новый максимум как новых случаев заболевания, так и умерших. Во вторник было поставлено 33,7 тыс. диагнозов, от последствий коронавируса скончались 1 015 человек.

Российские власти объясняют такую статистику недостаточной вакцинацией. По подсчетам агентства Рейтер, в стране было сделано 98,7 млн прививок, но с учетом того, что для полной иммунизации необходимы две дозы, это означает, что вакцинировано только 34,2% населения страны.

Украина, где процент вакцинированных еще ниже (частичную иммунизацию здесь прошли около 19% населения, а полную - около 15%), также демонстрирует значительное ухудшение ситуации. Во вторник здесь было зафиксировано 538 смертей - наибольшее число за время пандемии, выявлено 15,5 тыс. новых случаев заболевания.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Госпитализация заболевших ковидом в Киеве

В нескольких регионах страны, причисленных к "красным" зонам, введены значительные ограничения. О ситуации рассказывает корреспондент Украинской службы Би-би-си Диана Курышко.

Резко осложнилась ситуация и в Латвии - власти этой страны решили ввести жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября: закрываются все магазины, кроме самых необходимых, а также рестораны, школы и места развлечений; вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00. Это связано с тем, что по числу заболевших на каждые 10 тыс. жителей Латвия сейчас занимает второе место в Евросоюзе, при этом за предыдущую неделю заболеваемость подскочила на 49%. Иммунизацию прошли только около 54% взрослого населения, при том, что средний показатель по ЕС составляет 74%.

Крайне тревожные новости приходят и из других европейских стран. Рекордная смертность зафиксирована в Румынии, система здравоохранения страны не справляется с нагрузкой, в реанимационных отделениях больше нет мест. В Польше число новых случаев выросло на 85% по сравнению с предыдущей неделей, в Нидерландах недельная заболеваемость увеличилась на 44%.

В Великобритании, где отменены практически все карантинные меры внутри страны, уже седьмой день подряд число заболевших превышает 40 тыс. Во вторник также зарегистрированы 223 летальных исхода - самый высокий показатель с марта (хотя статистика в этот день недели обычно выше по сравнению с остальными). Власти предупреждают, что страну "ждет трудная зима" и обещают в случае необходимости снова ввести некоторые ограничения.

"Московский формат": талибы едут на переговоры в Россию

В Москве состоятся международные переговоры о ситуации в Афганистане. Встреча в так называемом "московском формате" (с участием представителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии) пройдет в третий раз в истории - и впервые после того, как исламистское движение "Талибан" (в России оно признано террористическим и запрещено) захватило власть в стране.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Талибы во время визита в Москву весной 2021 года

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Афганистана, делегацию талибов на переговорах возглавит Абдул Салам Ханафи - заместитель руководителя действующего правительства страны. По данным агентства, приглашения также получили бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Переговоры должен открыть министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Страны Запада, так же как и Россия, официально не признают правительство талибов, однако постоянно поддерживают с ними контакты. Хотя движение считается террористическим на российской территории, представители "Талибана" неоднократно приезжали в Москву. Соглашения с талибами также подписывали США.

Десять лет после смерти Каддафи

В среду исполняется ровно десять лет после смерти ливийского диктатора Муаммара Каддафи, который был убит повстанцами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Каддафи в время визита в Рим летом 2009 года

За годы после падения режима Каддафи Ливия дважды провела парламентские выборы, но после голосования 2014 года страна раскололась на две части из-за появления конкурирующих правительств в Бенгази на востоке и Триполи на западе. В Ливии не утихает гражданская война, однако в декабре там запланированы очередные выборы, впрочем, вероятность их проведения пока не высока. В прошлом году мы рассказывали о том, что происходит в Ливии и других странах "арабской весны" через 10 лет после череды революций.

Суд по делу Юрия Дудя

В Москве продолжатся судебные слушания по делу Юрия Дудя - одного из самых популярных ведущих в российском сегменте You-Tube, против которого возбуждено административное дело по обвинению в пропаганде наркотиков. Обвинения строятся на двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, сам ведущий себя виноватым не считает.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Юрий Дудь около здания Зюзинского суда

Как передает ТАСС, в среду в Зюзинском суде могут быть обнародованы результаты психолого-лингвистической экспертизы. Представители СМИ и слушатели в заседании принять участие не смогут - это объясняется ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. По этому делу Дудю грозит штраф в размере до 1,5 млн рублей (около 21 тыс. долларов).

Польский премьер обвинил Еврокомиссию в шантаже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейская комиссия шантажирует Варшаву в ходе спора о верховенстве польских законов над европейскими.

Автор фото, Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не оставит без ответа недавнее решение конституционного суда Польши, согласно которому внутреннее польское законодательство имеет приоритет над европейским. По ее словам, Брюссель рассматривает три варианта ответных действий: оспорить этот вердикт в суде, прекратить выделение Варшаве средств или частично приостановить права Польши как государства-члена ЕС. В ответ Моравецкий обвинил Еврокомиссию в использовании "языка угроз" и превышении своих полномочий.

Недавно в Польше состоялась массовая акция сторонников Европейского союза, которые призывали отменить решение конституционного суда.

А наш корреспондент Святослав Хоменко подробно рассказывал о причинах и возможных последствиях самого серьезного спора между Варшавой и Брюсселем за последнее время.

Обыски в американских домах семьи Дерипаски

Сотрудники ФБР провели обыски в двух домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанных с крупным российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Официальный представитель Дерипаски Лариса Беляева сообщила Би-би-си, что обыски были проведены "на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями". В частности, агенты ФБР обыскали принадлежащий членам семьи бизнесмена особняк в Вашингтоне, а также квартиру на Манхэттене в центре Нью-Йорка.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне

Санкции против российского миллиардера действуют с 2018 года, они были введены, поскольку минфин США считает Дерипаску бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину. Имя олигарха также фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

В США появился первый трансгендерный адмирал

Заместитель главы американского минздрава Рэйчел Левин назначена адмиралом Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США. Таким образом она стала первым трансгендерным человеком, получившим столь высокую должность в американской военной иерархии.

Автор фото, Reuters

Под началом Левин теперь действуют около 6 тыс. медицинских офицеров, в задачи которых входит ликвидация последствий масштабных кризисов, таких как пандемия коронавируса или природные катастрофы.

Левин раньше работала педиатром и высказывалась в поддержку прав людей, совершивших трансгендерный переход. Она назвала свое вступление в должность историческим моментом и выразила надежду, что вслед за ней представители ЛГБТ-сообщества смогут занимать столь же важные посты.

Снова отравление суррогатным алкоголем - теперь в Кургане

В России новый случай группового отравления суррогатным алкоголем - на этот раз в городе Курган, где жертвами отравления стали шесть человек, трое из которых умерли.

В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что эти люди скончались в течение месяца. Обвинения в торговле суррогатом предъявлены 56-летнему местному жителю - по мнению следователей, он приобретал для последующей перепродажи алкоголь, в составе которого был метиловый спирт.

Недавно массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Оренбургской области, находящейся в нескольких сотнях километров от Курганской: там отравились 64 человека, 35 из них умерли. В октябре от отравления метиловым спиртом скончались 18 человек в Свердловской области.

Google показал новые телефоны с собственным чипом

Американский технологический гигант Google представил свои новые телефоны премиум-класса, оборудованные чипом собственного производства. До этого в смартфонах Pixel применялись процессоры других производителей.

Автор фото, Google

Google уверяет, что возможности чипа в новых моделях Pixel 6 и Pixel 6 Pro позволяют внедрить технологии, требующие больших ресурсов, например, применение искусственного интеллекта для редактирования фотографий и машинного обучения. В частности, в компании говорят, что смартфоны смогут автоматически распознавать случайно попавшие в кадр лишние предметы (такие как электропровода или фонарные столбы) и удалять их.

Новые модели рассчитаны на премиум-сегмент рынка, однако их стоимость ниже, чем у ближайших конкурентов - компаний Apple и Samsung. Впрочем, в России они официально не продаются.

NYT: проблему ковида на Украине усугубили фальшивые сертификаты

New York Times пишет(требуется подписка), что причиной стремительного распространения коронавируса на Украине стали две основные проблемы: нежелание населения вакцинироваться и незаконные схемы по продаже фальшивых ковид-сертификатов, которые позволяют людям обходить ограничения и правила.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Хотя на Украине немало противников вакцинации, акции протеста проводят и те, кто требует свободного доступа всех стран к вакцинам. Участники этого пикета просят отменить патенты на вакцины, чтобы упростить их производство.

"Распространение фальшивых сертификатов о вакцинации в стране, которая многие годы страдала от коррупции во многих сферах общественной жизни, угрожает подорвать борьбу Украины с вирусом", - сказано в публикации.

Газета напоминает, что в октябре украинские власти заподозрили в торговле фальшивыми ковид-паспортами сотрудников по меньшей мере 15 медицинских учреждений страны.

Поскольку люди регистрируют подобные фальшивки в государственных базах данных, они учитываются в общей статистике вакцинации. Но даже по этим официальным сведениям Украина остается страной с самым низким уровнем иммунизации в Европе: полностью привиты здесь только 15% населения, пишет газета.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова поговорила с Сергеем Савельевым - человеком, который передал правозащитникам из портала Gulatu.net множество записей пыток в российских местах заключения.

Савельев - гражданин Беларуси, который провел в России за решеткой несколько лет, подробно рассказал о том, как он решил обнародовать записи и каким образом он получил к ним доступ. Интервью было записано во Франции, где информатор попросил политического убежища после того, как сумел покинуть территорию России.

Вы можете также посмотреть видеоверсию интервью.