Северная Корея заявила, что успешно запустила баллистическую ракету с подводной лодки

26 минут назад

Автор фото, KCNA via REUTERS Подпись к фото, Фото запуска, обнародованное государственными СМИ Северной Кореи

Государственные средства массовой информации КНДР сообщили об успешных испытаниях баллистической ракеты, которая была запущена с подводной лодки. Таким образом власти КНДР подтвердили информацию о запуске, которую во вторник обнародовала Южная Корея.

Как передает северокорейское информагентство ЦТАК, в ракете использовано "множество современных технологий по управлению и наведению", и ее запустили с той же лодки, что и во время предыдущего теста в 2016 году. Тогда КНДР испытала более старую версию этого оружия.

Во вторник армия Южной Кореи сообщила, что ракета была запущена из порта Синпхо, где обычно базируются северокорейские подводные лодки. По данным южнокорейских СМИ, она преодолела расстояние около 450 км, поднявшись на максимальную высоту 60 км и приземлившись в Японском море. В своих сообщениях северокорейские СМИ не упоминали лидера страны Ким Чен Ына, это означает, что он при запуске, скорее всего, не присутствовал.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о запуске Северной Кореей двух ракет и назвал это событием, "достойным сожаления".

Источники агентства ТАСС сообщают, что Совет Безопасности ООН в среду намерен обсудить в закрытом режиме новые ракетные испытания КНДР. Подобные запуски могут быть расценены как нарушение международных санкций, введенных против Северной Кореи. ООН прямо запрещает Пхеньяну испытывать ядерное оружие и баллистические ракеты, которые считаются более опасными по сравнению с крылатыми: они способны нести более мощные боеголовки, обладают более высокой скоростью и имеют большую дальность полета.

Почему важен запуск с подлодки?

Последний раз КНДР испытывала ракету для запуска с подлодки в октябре 2019 года, однако тогда она стартовала с подводной платформы и пролетела 450 километров, поднявшись на высоту 910 км. Северокорейские власти объявили, что подобная вертикальная траектория была связана с желанием минимизировать угрозу внешнему миру. При этом, если бы ракету запустили по обычной траектории, она могла бы пролететь около 1,9 тыс. км, то есть радиус ее действия включал бы всю территорию Южной Кореи и Японию.

Автор фото, KCNA Подпись к фото, Ким Чен Ын недавно пообещал создать "непобедимую армию"

В случае запуска с подводной лодки ракеты также труднее обнаруживать, субмарины способны приближаться к различным целям по всему миру.

У Северной Кореи есть целый флот подводных лодок, но они устаревают, и власти страны пока не смогли поставить на вооружение субмарины, способные запускать баллистические ракеты. Предполагается, что сейчас действует только один опытный образец такой подлодки, с которого и осуществляются запуски. Однако успешные испытания могут приблизить КНДР к развертыванию подобного оружия.

Как отмечает Рейтер, судя по фотографиям запуска, распространенным агентством ЦТАК, в этот раз была испытана более тонкая и менее длинная ракета по сравнению с предыдущими образцами. Агентство ссылается на экспертов, по словам которых уменьшенные размеры позволяют вместить больше ракет на одной подлодке, хотя их дальность также сократится.

Впрочем, как отмечают специалисты, новый запуск не слишком увеличивает стратегические возможности Пхеньяна - до тех пор, пока он не добьется значительных успехов в создании новых, более крупных подводных лодок. "Это интересное развитие событий, но поскольку у них пока есть только одна субмарина, которая способна запускать одну или две такие ракеты, это особо ничего не меняет", - сказал Рейтер Дэйв Шмерлер из калифорнийского Центр исследования проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.

Гонка вооружений

Тем временем Южная Корея также активно разрабатывает собственное оружие, и эксперты начинают говорить о новой гонке вооружений на Корейском полуострове.

На этой неделе Сеул проводит крупнейшую в истории оружейную выставку, на которой, по всей видимости, будут представлены новейшие истребители и ракеты. Предполагается, что скоро Южная Корея запустит свой первый космический корабль.

В Сеуле также должна состояться встреча руководителей служб безопасности Южной Кореи, Японии и США, посвященная ситуации вокруг КНДР. Ожидается, что во время переговоров специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким будет обсуждать способы возобновления диалога с Пхеньяном, в том числе возможное подписание декларации о мире между Севером и Югом, которые до сих пор находятся в состоянии войны.