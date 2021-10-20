"Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует". Елизавета II не захотела стать "старушкой года"

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ее Величество дала понять, что старой себя не ощущает

Королева Великобритании не пожелала принять звание "Старушка года", которое присуждает британский юмористический журнал для пожилых людей The Oldie (название издания можно перевести как "Старикан" или "Старушка"). Елизавета II вежливо дала понять, что старой она себя пока не считает, объяснив свой отказ так: "Человеку столько лет, на сколько он себя чувствует".

Предложение назвать 95-летнюю Елизавету II "старушкой года" сделал писатель и телеведущий Джайлс Брэндрет, координирующий присуждение награды. Он написал частному секретарю монарха письмо с вопросом, не согласится ли она стать обладательницей почетного титула.

Ответ помощника частного секретаря королевы журнал опубликовал полностью: "Ее Величество верит, что человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Поэтому королева не считает, что она соответствует критериям, необходимым для этого звания, и надеется, что вы найдете более достойного получателя".

Автор фото, The Oldie

Брэндрет заявил, что это прекрасный ответ, и выразил надежду, что шанс порадовать королеву титулом еще представится. "Возможно, в будущем мы попробуем обратиться к Ее Величеству еще раз", - говорит он.

Координатор награды объяснил, что Елизавету II номинировала одна из членов жюри Морин Липман, которая таким образом намеревалась отметить лидерство монарха во время борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, титул мог быть присужден перед 70-летием пребывания королевы на британском троне - так называемым "платиновым юбилеем", который будет отмечаться в следующем году.

Правление Елизаветы II уже стало самым долгим в истории Великобритании.

В 2011 году почетное звание "Консорт года" от журнала The Oldie получил ныне покойный муж королевы Филип, тогда ему исполнилось 90 лет. В ответ на присуждение награды герцог Эдинбургский со свойственным ему юмором сказал: "Когда вам напоминают, что годы проходят все быстрее и с древней картины уже начинает отваливаться краска, это, разумеется, очень помогает настроению. Но хорошо, что тебя вообще помнят".

Принц Филип умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Звание "Старикашка года" (или "Старушка года") присуждается уже 29 лет, в прошлом его обладателями становились многие известные люди, в том числе художник Дэвид Хокни и дизайнер Питер Блейк.