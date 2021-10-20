Сирия: при подрыве автобуса с военными в Дамаске погибло более 10 человек

20 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Автобус был взорван, когда проезжал под мостом

По меньшей мере 13 человек погибли в результате подрыва автобуса с военными в центре Дамаска, сообщают государственные СМИ Сирии.

Автобус подвергся "террористическому нападению", когда проезжал под мостом, сообщает агентство Сана. На видео с места события виден остов транспортного средства, сгоревшего дотла.

Хотя Сирия на протяжении последнего десятилетия погружена в пучину гражданской войны, подобные нападения в столице случались все реже.

Взрывы (их было два) прозвучали вскоре после рассвета, когда автобус проезжал под мостом Раис. По данным агентства Сана, на месте происшествия было обнаружено и третье взрывное устройство, которое было обезврежено.

Это нападение, как полагают, - самое кровопролитное для центрального Дамаска после марта 2017 года, когда по меньшей мере 31 человек погиб в результате атаки смертника, за которую взяло на себя ответственность "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена на территории РФ).