Королева Елизавета II отменила визит в Северную Ирландию по рекомендации врача
Королева Великобритании Елизавета II отменила поездку в Северную Ирландию и "неохотно приняла совет врача отдохнуть в течение следующих нескольких дней", сообщает Букингемский дворец.
95-летняя королева отдыхает в Виндзорском замке, но ожидается, что она примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября.
Королева в хорошем настроении, но разочарована тем, что визит не состоится, говорится в сообщении дворца.
Двухдневная поездка должна была начаться в среду.
Ее Величество в последние дни посетила ряд мероприятий, в частности, открыла Глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке во вторник вечером.
Ранее в тот же день она провела две аудиенции по видеосвязи с послами Японии и ЕС.
В понедельник королева провела виртуальную аудиенцию с новым генерал-губернатором Новой Зеландии, а в минувшие выходные посетила скачки в Аскоте.
"Королева неохотно приняла совет врача отдохнуть в течение следующих нескольких дней. Ее Величество пребывает в хорошем настроении и разочарована тем, что не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была провести ряд мероприятий сегодня и завтра. Королева шлет самые теплые добрые пожелания народу Северной Ирландии и надеется посетить ее в будущем", - сообщил Представитель Букингемского дворца.
Плотный график и преклонный возраст
Даниэла Релф, королевский корреспондент
Букингемский дворец старается не поднимать панику и подчеркивает, что королева "неохотно приняла" совет врачей отдохнуть в течение нескольких дней.
За последние пару недель ее график встреч был столь плотным, что и многим более молодым людям на ее месте пришлось бы непросто.
Я видела ее в прошлый вторник на мероприятии в Вестминстерском аббатстве, где она впервые появилась на публике с тростью, выбрав более короткую дорогу в аббатство.
Нам сообщили, что это было сделано "для ее удобства".
Но для своих 95 лет она по-прежнему выглядела невероятно хорошо и бодро.
Однако возраст сказывается, и понятно, что расписание встреч королевы будет тщательно контролироваться и дальше.
Королева должна была прибыть в Хиллсборо в графстве Даун в среду днем и в четверг присутствовать на церковной службе в городе Арма по случаю столетия образования Северной Ирландии.
Подготовка к визиту шла полным ходом - в Северную Ирландию уже прибыл обслуживающий персонал.
Сэр Джеффри Дональдсон, лидер Демократической юнионистской партии, написал в "Твиттере": "Мы благодарим Ее Величество за добрые пожелания народу Северной Ирландии и надеемся, что она сохранит здоровье и отдохнет с пользой. Всегда приятно видеть Ее Величество в Хиллсборо, и мы с нетерпением ждем следующего визита в ближайшем будущем".
Представители церкви в Северной Ирландии выпустили совместное заявление, в котором отметили, что сожалеют о том, что она не примет участие в Службе примирения и надежды.
Королева впервые посетила Северную Ирландию в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, когда она была принцессой. Поездка на этой неделе была бы ее 26-м визитом.
В год столетия образования Северной Ирландии ее посетили принц Чарльз, побывавший в Белфасте в мае, и принц Уильям, посетивший Лондондерри в сентябре.
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