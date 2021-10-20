Королева Елизавета II отменила визит в Северную Ирландию по рекомендации врача

31 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во вторник Ее Величество провела глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II отменила поездку в Северную Ирландию и "неохотно приняла совет врача отдохнуть в течение следующих нескольких дней", сообщает Букингемский дворец.

95-летняя королева отдыхает в Виндзорском замке, но ожидается, что она примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября.

Королева в хорошем настроении, но разочарована тем, что визит не состоится, говорится в сообщении дворца.

Двухдневная поездка должна была начаться в среду.

Ее Величество в последние дни посетила ряд мероприятий, в частности, открыла Глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке во вторник вечером.

Ранее в тот же день она провела две аудиенции по видеосвязи с послами Японии и ЕС.

В понедельник королева провела виртуальную аудиенцию с новым генерал-губернатором Новой Зеландии, а в минувшие выходные посетила скачки в Аскоте.

"Королева неохотно приняла совет врача отдохнуть в течение следующих нескольких дней. Ее Величество пребывает в хорошем настроении и разочарована тем, что не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была провести ряд мероприятий сегодня и завтра. Королева шлет самые теплые добрые пожелания народу Северной Ирландии и надеется посетить ее в будущем", - сообщил Представитель Букингемского дворца.

Плотный график и преклонный возраст

Даниэла Релф, королевский корреспондент

Букингемский дворец старается не поднимать панику и подчеркивает, что королева "неохотно приняла" совет врачей отдохнуть в течение нескольких дней.

За последние пару недель ее график встреч был столь плотным, что и многим более молодым людям на ее месте пришлось бы непросто.

Я видела ее в прошлый вторник на мероприятии в Вестминстерском аббатстве, где она впервые появилась на публике с тростью, выбрав более короткую дорогу в аббатство.

Нам сообщили, что это было сделано "для ее удобства".

Но для своих 95 лет она по-прежнему выглядела невероятно хорошо и бодро.

Однако возраст сказывается, и понятно, что расписание встреч королевы будет тщательно контролироваться и дальше.

Королева должна была прибыть в Хиллсборо в графстве Даун в среду днем и в четверг присутствовать на церковной службе в городе Арма по случаю столетия образования Северной Ирландии.

Подготовка к визиту шла полным ходом - в Северную Ирландию уже прибыл обслуживающий персонал.

Сэр Джеффри Дональдсон, лидер Демократической юнионистской партии, написал в "Твиттере": "Мы благодарим Ее Величество за добрые пожелания народу Северной Ирландии и надеемся, что она сохранит здоровье и отдохнет с пользой. Всегда приятно видеть Ее Величество в Хиллсборо, и мы с нетерпением ждем следующего визита в ближайшем будущем".

Представители церкви в Северной Ирландии выпустили совместное заявление, в котором отметили, что сожалеют о том, что она не примет участие в Службе примирения и надежды.

Королева впервые посетила Северную Ирландию в 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, когда она была принцессой. Поездка на этой неделе была бы ее 26-м визитом.