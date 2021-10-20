Нерабочие дни вместо праздника: чем опасна "четвертая волна" коронавируса в России

Алексей Ильин, Ксения Чурманова

Би-би-си, Москва

21 минуту назад

Автор фото, YURI KOCHETKOV/EPA

Президент Владимир Путин в среду распорядился ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней. В последние недели в стране почти ежедневно фиксируются новые рекорды по количеству заболевших и умерших от Covid-19. Врачи и эксперты говорят, что "четвертая волна" пандемии может оказаться опаснее предыдущих вспышек.

С предложением объявить на федеральном уровне нерабочие дни накануне выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Это предложение практически сразу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Часть нерабочих дней и до этого была выходными из-за 4 ноября - Дня народного единства. В среду вечером Путин подписал указ о нерабочих днях, но в опубликованном документе нет никаких уточнений о том, как будут работать компании и оплачиваться работа их сотрудников.

В Москве режим нерабочих дней может превратиться в локдаун, следует из проекта указа мэра Сергея Собянина, который есть в распоряжении Би-би-си. Локдаун может быть введен, если показатели заболеваемости коронавирусом на следующей неделе будут хуже, чем на текущей, говорится в документе. В этом случае будут закрыты рестораны и кафе, фитнес-клубы, салоны красоты, театры, кинотеатры, зоопарки и другие досуговые заведения. Кроме того, на нерабочей неделе будут приостановлены занятия в школах и заморожена работа льготных проездных на транспорт. Исключений не будет даже для привитых граждан: введение QR-кодов не планируется. Ранее о проекте указа писал журнал Forbes.

С документом уже ознакомились некоторые представители ресторанного бизнеса и фитнес-индустрии. В то же время опрошенные Би-би-си предприниматели сказали, что документ пока не утвержден окончательно, а власти не доводили до них детали работы в локдаун.

"Все будет зависеть от количества свободных коек и динамики заболевания. Пока ничего не ясно", - сказал Би-би-си президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

В адрес столичных кинотеатров никаких предписаний о скором закрытии тоже пока не поступало, говорит глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Не собираются пока закрываться и московские фитнес-клубы, хотя на фоне новостей о рекордах заболеваемости и введения региональных ограничений их выручка по стране сильно упала, сетует глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.

"Накладывание на это еще и информации о каникулах с 30 октября по 7 ноября реально приводит к ситуации паники в индустрии и осознанию того, что риск разорения огромный", - говорит она.

Омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова сказала Би-би-си, что официальные уведомления от мэрии по поводу локдауна ожидаются в ближайшие дни, а пока бизнес "готовится к худшему".

"Даже одна неделя простоя грозит бизнесу миллиардными потерями, а мы пока даже не знаем, сколько это может продлиться", - сказала она.

Би-би-си направила запрос в мэрию Москвы и ожидает ответа.

Связанные с коронавирусом ограничения введены уже в большинстве регионов России: на сегодняшний день единственным регионом России, который до сих пор не ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, осталась Ингушетия. В некоторых субъектах введены или анонсированы QR-коды для посещения заведений общепита, театров и кинотеатров.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил и об ограничениях в столице: москвичам старше 60 лет и жителям с хроническими заболеваниями предписано находиться дома с 25 октября до 25 февраля, а работодателям необходимо перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников.

Могут ужесточиться и меры контроля за ношением масок в столице. Как пишет "Коммерсант", мэрия Москвы потребовала от торговых центров подключить камеры, которые стоят на входах, к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима.

Как болеют в четвертую волну?

"Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с Covid-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях - большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться. Слишком мало людей вакцинировалось", - так описывает ситуацию с коронавирусом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Би-би-си попросила медиков из разных регионов описать, что происходит в больницах и чем четвертая волна отличается от предыдущих. Врачи согласилить поговорить только анонимно, так как они не уполномочены давать комментарии СМИ.

"Сейчас очень много болеет детей. Прямо с рождения. В предыдущие разы детей не было совсем. У них высокая температура, со слов родителей, тяжело сбивающаяся. А после долго держится субфебрильная 37,0. Но чаще всего [ковид у детей протекает] как банальная ОРВИ. Осложнений нет", - рассказывает врач одной из больниц Воркуты.

По его словам, в Воркуте у детей почти не берут ПЦР, всем заболевшим выставляют диагноз ОРВИ. По мнению медика, это делается, "видимо, чтобы не повышать статистику в городе".

Врач мурманской областной больницы говорит, что теперь ковид в целом поражает более молодое поколение в сравнении с прошлым годом. "Группа риска по возрасту была 65+, а сейчас госпитализировано почти 50% людей до 65 лет. Среди них больше пневмоний, летальных исходов", - говорит он.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, В больницы с Covid-19 все чаще попадают дети и молодые люди

На тяжелую обстановку жалуется и врач поликлиники в Екатеринбурге. По его словам, медикам часто не хватает необходимых препаратов.

"Нет возможности объехать всех больных, по возможности доктора консультируют по телефону, в связи с чем тоже очень много жалоб. Высокая смертность - в том числе связанная с тем, что пациентов с объемом поражения легких 20% и более оставляют лечиться на дому из-за нехватки мест в стационарах", - рассказывает он.

При этом некоторые из опрошенных Би-би-си медиков говорят, что по общей нагрузке "четвертая волна" пока мало чем отличается от предыдущих вспышек заболевания за последние полтора года.

"[Идет] сезонное увеличение заболеваемости. Не скажу, что хуже, чем в прошлом году. Болезнь протекает нормально, если человек вовремя обратился. Сейчас отлажена работа с такими пациентами (врач посещает на дому, привозят лекарства, измеряют сатурацию, звонят). В прошлом году ничего этого не было, лечили по телефону", - рассказывает врач поликлиники в Кандалакше в Мурманской области.

Смертность продолжает расти

В России в последние недели почти ежедневно фиксируются новые рекорды по уровню смертности. Как раз в среду был зафиксирован очередной рекорд - за сутки умерли 1028 человек. Смертность растет на фоне рекордного числа заражений: с середины октября в стране ежедневно фиксируется более 30 тысяч новых случаев.

Тем не менее, независимые эксперты часто критиковали статистику оперштаба. По мнению независимого демографа Алексея Ракши, реальное число умерших от Covid-19 гораздо больше, а в ближайшие месяцы, скорее всего, ситуация будет только ухудшаться.

"По моим расчетам, избыточное число умерших с начала пандемии превысило 800 тысяч. Лишь небольшая часть из них умерли от роста алкоголизма и наркотиков или из-за проблем в системе здравоохранения, но в подавляющем числе случаев эти смерти связаны с ковидом", - говорит Ракша в беседе с Би-би-си. Ракша ранее работал в Росстате и занимался демографией.

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По последним данным оперштаба, за весь период пандемии зафиксировано 226 353 летальных исхода. По мнению Ракши, официальная статистика не дает полной картины, так как в больницах зачастую не записывают коронавирус как причину смерти.

Об этом ранее говорили врачи и эксперты. Весной прошлого года на сайте Российского общества патологоанатомов были опубликованы рекомендации по работе патологоанатомических отделений, согласованные с департаментом здравоохранения Москвы. В документе предлагалось не расценивать Covid-19 как первоначальную причину смерти в случае смерти больного из-за вызванного коронавирусом обострения и неблагоприятного течения имевшихся у него тяжелых болезней.

Росстат, по мнению Ракши, дает более подробную и достоверную информацию о смертности от коронавируса, однако его данные публикуются с опозданием почти на полтора месяца. По данным Росстата, общее число умерших с Covid-19 в России за время пандемии составило 400 тысяч человек.

Если рассчитать коэффициент смертности, то есть отношение числа умерших к числу новых случаев заболевания, то Россия постепенно выбивается в лидеры. По мере того, как во многих странах коэффициенты смертности постепенно снижаются, то в России они растут. Чаще всего снижение смертности объясняют вакцинацией: в некоторых странах привито уже больше половины населения.

Вакцинация идет неторопливо

На сегодняшний день в России 51 миллион человек получили первый компонент вакцины от Covid-19, а 47,5 миллионов человек (32,5% населения страны) полностью вакцинированы, показывают данные портала "Стопкоронавирус".

"Сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель [коллективного иммунитета] в 45%. И такой уровень не позволяет существенно влиять на показатели смертности", - признавала Татьяна Голикова.

На сайте "Стопкоронавирус" опубликованы данные об уровне коллективного иммунитета, достигнутом в том или ином регионе. При этом многие ученые говорят о том, что невозможно определить уровень коллективного иммунитета, который необходим, чтобы победить пандемию.

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Показатель в 32% вакцинированных - это крайне мало для того, чтобы реально снизить смертность и число заражений, считает руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

"При нынешнем варианте "дельта" и при нынешней эффективностим вакцин теориетически возможно достичь коллективного иммунитета на уровне вакцинации 80-90% населения. Но даже в этом случае необходимо применение карантинных мер при любом подозрении на вспышку заболевания, а также ношение масок. Но у нас все это пока из области утопии: люди вакцинируются неохотно и поголовно не носят маски", - говорит Ясный.

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Алексей Ракша также отмечает, что если уровень вакцинации не доходит хотя бы до 60%, то говорить о коллективном иммунитете преждевременно. "Если будет вакцинировано подавляющее большинство взрослого населения страны, то уровень смертности будет приемлемым, хоть и все равно повышенным. Это оптимальный вариант, по которому многие страны уже пошли. Что касается локдаунов, то только долгий и жесткий карантин может принести какие-то плоды", - говорит демограф.

По уровню вакцинации населения Россия пока отстает от многих стран, где также наблюдались крупные вспышки заражения: в частности, от Британии, США, Индии и других.

Как отмечает Илья Ясный, в некоторых странах успешно проведенная вакцинация помогла резко снизить число зараженных, однако даже эта мера не всегда абсолютно эффективна.