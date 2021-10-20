Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

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Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова - это главная правозащитная премия Евросоюза.

О том, что лауреатом премии стал Навальный, сообщает Европейская народная партия, крупнейшая фракция Европарламента, которая в конце сентября номинировала оппозиционера на эту премию. Официально победитель будет объявлен позже.

"Навальный неустанно борется с коррупцией режима Владимира Путина. Это стоило ему свободы и почти стоило жизни. Сегодняшняя награда признает его огромную храбрость, и мы повторяем наш призыв к его немедленному освобождению", - написал в своем "Твиттере" глава Европарламента Дэвид Сассоли.

"Отличная новость. Даже такие известные премии, увы, не освободят Алексея из тюрьмы", - написал соратник Навального Георгрий Албуров.

Среди других номинантов премии были афганские правозащитницы и экс-президент Боливии Жанин Аньес.

Премия имени Сахарова за свободу мысли вручается Европарламентом ежегодно. Ее размер - 50 тысяч евро ($59 тысяч).

Вручение премии состоится в декабре. Навальный не сможет присутствовать на мероприятии, так как с начала этого года находится в российской колонии. Он должен выйти на свободу осенью 2023 года, но в отношении политика в России возбуждены еще несколько уголовных дел.

В прошлом году премию Сахарова получили белорусские оппозиционеры. В 2018 году лауреатом премии стал украинский режиссер Олег Сенцов, которого российский суд приговорил к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Осенью 2019 года он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.