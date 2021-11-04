В Дании задержали российское научное судно "Академик Иоффе"

час назад

Автор фото, Центр морских экспедиционных исследований РАН Подпись к фото, На сайте Центра морских экспедиционных исследований Института океанологии им П.П.Ширшова Российской академии наук сообщается, что судно "Академик Иоффе" имеет статус уникальной научной установки

Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", сообщило посольство России в Копенгагене.

Судно было задержано 1 ноября на рейде порта Скаген после возвращения из экспедиции.

На его борту более 60 человек - 38 членов экипажа и 23 ученых.

Судно было арестовано "в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны", связанному с предыдущей деятельностью "Академика Иоффе", сообщило посольство России в Дании.

Иск против российского судна, по данным посольства, подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, занимающаяся организацией небольших частных экспедиций и морских круизов в Арктику, Антарктику, на Шпицберген, в Гренландию и другие отдаленные регионы мира.

"Интерфакс" сообщает со ссылкой на министерство науки и высшего образования России, что ведомство разбирается в причинах задержания судна.

Что известно о судне "Академик Иоффе"

Судно "Академик Иоффе" используется Институтом океанологии имени П.П.Ширшова РАН в научных целях. Оно было построено в 1988 году и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Водоизмещение судна составляет 6450 тонн, длина - 117 метров.

Судно ходит под российским флагом и находится в собственности государства.

На сайте Центра морских экспедиционных исследований Института океанологии РАН говорится, что "Академик Иоффе" имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по распространению акустических сигналов в океане. 26 октября судно завершило 59-ю экспедицию, в ходе которой группа ученых занималась геофизическими исследованиями морского дна.

"Известия" сообщают со ссылкой на источник в Институте океанологии, что судно могло быть задержано за долги фрахтователю. По словам собеседника издания, Институт океанологии сдавал "Академика Иоффе" в аренду компании One Ocean Expeditions, но в 2019 году сотрудничество прекратилось.

Источник "Известий" предполагает, что One Ocean Expeditions задолжала фрахтователю за топливо и стоянку, и за эти долги судно могли задержать в Дании.