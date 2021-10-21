СМИ: в Турции задержаны иностранцы, готовившие нападение на местных чеченцев

26 минут назад

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Турецкие СМИ сообщают о задержании в начале октября группы иностранцев, которые планировали нападение на проживающих в Турции оппозиционных чеченских активистов. В Кремле заявили, что не в курсе ситуации.

Среди шестерых задержанных, как утверждает газета Hurriyet, четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один украинец. В четверг турецкий суд отправил их под арест, а задержаны они были в ночь на восьмое октября в Стамбуле и Анталии.

Арестованные обвиняются по статье о военном или политическом шпионаже. Им грозит до 20 лет заключения.

"Предполагается, что подозреваемые планировали вооруженные действия в отношении чеченских диссидентов в Турции", - цитирует агентство Рейтер турецкий телеканал TRT Haber.

Между тем и Россия, и Украина говорят, что не знают о задержании своих граждан. Представитель МИД Украины Олег Николенко написал в "Твиттере", что Киев не был уведомлен о задержании украинца, и сейчас украинское консульство в Стамбуле обратилось к турецкой стороне с запросом о дополнительной информации.

Так же отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет, мы не в курсе. Я рекомендую обратиться в МИД. Если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство. Вся информация должна была быть предоставлена, если действительно об этом идет речь. Мы же пока не располагаем такой информацией", - сказал он.

Нападения на чеченцев за рубежом

В последние годы произошло несколько громких нападений на чеченцев, живущих в странах Запада.

В конце августа 2019 года в центре Берлина был убит бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, которого ФСБ считала террористом. Киллер подъехал к нему на велосипеде, выстрелил в спину, добил контрольным в голову и, не останавливаясь, поехал дальше. Нападавшего удалось задержать, и полиция Берлина сразу заявила о заказном характере убийства.

Позже расследование Bellingcat связало убийство Хангошвили с российскими, и в частности чеченскими, властями.

В феврале 2020 года было совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

На блогера напал с молотком мужчина, прокравшийся к нему в квартиру. Как отмечал Абдурахманов, нападение было совершено днем, в то время, когда он обычно спит.