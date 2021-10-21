Убийство британского депутата Эмесса: Али Хабри Али предъявлены обвинения в терроризме
Обвинения в связи с громким убийством депутата британского парламента Дэвида Эмесса предъявлены 25-летнему Али Харби Али, заявили в британской прокуратуре. Прокуроры считают убийство Дэвида Амесса преступлением террористической направленности.
Али Харби Али - гражданин Британии родом из Сомали. Его отец - бывший советник премьер-министра Сомали, возглавлявший департамент правительства этой страны по масс-медиа и коммуникациям.
"Мы заявим в суде, что это убийство было связано с терроризмом, а именно, что мотивация убийцы была идеологической и религиозной", - заявил представитель британской прокуратруы Ник Прайс.
Али находится в заключении в ожидании суда.
Вскоре после скандального убийства газеты выяснили, что имя Али Харби Али некоторое время было известно правоохранителям: несколько лет назад его рекомендовали включить в Prevent - образовательную программу, разработанную британским министерством внутренних дел в рамках национальной стратегии борьбы с экстремизмом.
Программа нацелена на людей, подверженных риску радикализации, но участие в ней - добровольное, и известно, что Али Харби Али состоял в ней недолго.
При этом, по данным источников The Sunday Times, Али не находился под пристальным наблюдением спецслужб как потенциальный террорист, занимающийся подготовкой нападения.
Депутат британского парламента Дэвид Эмесс был убит в прошлую субботу во время встречи с избирателями в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.
Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.
Он получил особую известность среди однопартийцев, когда смог удержать за собой парламентское кресло в 1992 году, после сокрушительного поражения консерваторов на выборах.
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