Убийство британского депутата Эмесса: Али Хабри Али предъявлены обвинения в терроризме

час назад

Обвинения в связи с громким убийством депутата британского парламента Дэвида Эмесса предъявлены 25-летнему Али Харби Али, заявили в британской прокуратуре. Прокуроры считают убийство Дэвида Амесса преступлением террористической направленности.

Али Харби Али - гражданин Британии родом из Сомали. Его отец - бывший советник премьер-министра Сомали, возглавлявший департамент правительства этой страны по масс-медиа и коммуникациям.

"Мы заявим в суде, что это убийство было связано с терроризмом, а именно, что мотивация убийцы была идеологической и религиозной", - заявил представитель британской прокуратруы Ник Прайс.

Али находится в заключении в ожидании суда.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Британский депутат Дэвид Эмесс убит в результате нападения с ножом. Видео

Вскоре после скандального убийства газеты выяснили, что имя Али Харби Али некоторое время было известно правоохранителям: несколько лет назад его рекомендовали включить в Prevent - образовательную программу, разработанную британским министерством внутренних дел в рамках национальной стратегии борьбы с экстремизмом.

Программа нацелена на людей, подверженных риску радикализации, но участие в ней - добровольное, и известно, что Али Харби Али состоял в ней недолго.

При этом, по данным источников The Sunday Times, Али не находился под пристальным наблюдением спецслужб как потенциальный террорист, занимающийся подготовкой нападения.

Депутат британского парламента Дэвид Эмесс был убит в прошлую субботу во время встречи с избирателями в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Стихийный мемориал на месте убийства Эмесса

Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.