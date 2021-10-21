В Египте задержали робота-художницу Ai-Da. Пограничники заподозрили ее в шпионаже

29 минут назад

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Британский человекоподобный робот-художница Ai-Da, способная создавать картины и скульптуры, была задержана на египетской таможне. Ai-Da везли на вернисаж у пирамид Гизы, но бдительные пограничники приняли ее за приспособление для шпионажа и продержали в изоляции 10 дней вместе с созданной ею скульптурой. В дело пришлось вмешаться дипломатам.

Ai-Da - это первый в мире робот, который "создает современное искусство и сам им является". Ее создатель - британский галерист Эйден Меллер.

Ai-Da и созданную ею скульптуру везли в Гизу для участия в выставке Forever is Now, организованной компанией Art D'Egypt. Это будет первая в истории выставка современного искусства на фоне пирамид в Гизе. Вместе с Ai-Da конфисковали созданную ею глиняную скульптуру, основанную на интерпретации роботом загадки Сфинкса.

Какие именно вопросы возникли у таможенников к роботу, не вполне ясно. Понятно только, что в роботе увидели "угрозу безопасности". Есть версия, что они сочли Ai-Da частью некой шпионской схемы, но никаких официальных заявлений погранслужба не делала.

По словам Меллера, сначала пограничникам не понравилось, что робот оснащен модемом. Потом их внимание привлекли камеры, вмонтированные в ее глаза.

"Модем я мог убрать, но вырвать ей глаза не было никакого способа", - рассказывает он.

"Посол Британии работал всю ночь, чтобы добиться ее освобождения, но все сроки уже истекают", - сказал Меллер в беседе с газетой Times незадолго до того, как ему вернули робота.

"Позвольте мне выразиться предельно ясно. Она не шпион. Люди боятся роботов, я это понимаю. Но вся эта ситуация полна иронии, потому что смысл Ai-Da в том, чтобы привлечь внимание к злонамеренному использованию технического прогресса. А ее задержали за то, что она - робот. Наверное, ей бы понравилась ирония", - комментировал создатель Ai-Da.

Созданная Ai-Da скульптура пчелы.