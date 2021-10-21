В Латвии лишена лицензии телекомпания, ретранслировавшая российский Первый канал

44 минуты назад

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Латвийский регулятор аннулировал лицензию "Первого балтийского канала Латвия" (ПБК), который ретранслировал программы российского Первого канала. Это был самый популярный телеканал на русском языке.

Национальный совет по радио и телевидению Латвии (регулятор) обосновал свое решение нарушениями европейского законодательства. В сообщении регулятора говорится, что ПБК пустил в эфир продукцию других СМИ - это было первым нарушением. Помимо этого, согласно своей лицензии, ПБК должен отводить 51% эфирного времени европейской продукции - это не соблюдалось.

Третье нарушение - угроза общественному здоровью: в одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селедки. Во всех трех случаях канал был оштрафован, третье по счету нарушение дало возможность аннулировать лицензию.

Вещание должно быть прекращено 26 октября. Согласно данным компании Kantar, в сентябре 2021 года ПБК был самым популярным русским каналом в Латвии, а также третьим по популярности каналом в стране (наряду с каналами на латышском языке). Около 40% жителей Латвии - русскоязычные.

Лицензия канала ПБК принадлежит компании "Pirmais Baltijas Kanāls" и была выдана латвийским регулятором - это значит, что латвийский регулятор может запретить вещание канала на всей территории ЕС.

Той же компании принадлежат лицензии каналов "Первый балтийский канал Эстония" и "Первый балтийский канал Литва", обе выданы в Латвии. Латвийским зрителям доступна эстонская версия ПБК, однако ее рейтинг почти в три раза ниже, чем у латвийской.

15 февраля 2021 года латвийский регулятор на год приостановил вещание телеканала "РТР-Россия", потому что в программе "60 минут" Украина была названа террористическим государством. Отобрать лицензию у этого канала латвийский регулятор не мог, поскольку она была выдана в Швеции и позволяет распространять продукцию канала на всей территории ЕС.

С 10 февраля 2021 года на основании решения латвийского регулятора жителям Латвии недоступны еще 16 российских каналов, среди которых "НТВ Мир Baltic" и "Ren TV Baltic". Это решение латвийский совет по электронным СМИ объяснил тем, что компания-ретранслятор потеряла права на ретрансляцию.