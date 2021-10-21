Дайджест: ВОЗ предупреждает, что пандемия коронавируса затянется до 2022 года

21 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Программа Covax пока не справляется с поставленными задачами, говорят в ВОЗ

Советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард заявил Би-би-си, что пандемия коронавируса "вполне может продолжаться в течение значительной части 2022 года", поскольку бедные страны мира не получают достаточного количества вакцин. Представитель ВОЗ объясняет, что развитые государства не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам.

Если в большинстве стран мира вакцинировано около 40% жителей или больше, то в Африке иммунизацию прошли только 5% населения. При этом, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из семи доз вакцины, обещанных самым бедным жителям планеты, действительно достигают цели.

"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся, - говорит Айлвард. - Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы". Международная программа предоставления вакцины беднейшим странам мира Covax планировала до конца года выделить 2 млрд доз препарата, однако пока она смогла отправить только 371 млн доз.

Тем временем темпы распространения коронавируса - как в России, так и во многих других странах - продолжают расти. В среду президент Владимир Путин по просьбе правительства объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Это связано с резким скачком заболеваемости и смертности.

Частичные ограничения в связи с новой волной пандемии также будут введены в Москве. Би-би-си стало известно, что московская мэрия может превратить режим нерабочих дней в полноценный локдаун - в случае, если на следующей неделе будет зафиксировано больше заболевших ковидом, чем на текущей. В том числе может быть приостановлена работа всех увеселительных заведений. Впрочем, столичные предприниматели рассказали Би-би-си, что эти планы пока не утверждены окончательно. Прочитайте подробный рассказ наших корреспондентов Ксении Чурмановой и Алексея Ильина о ситуации с коронавирусом в России - с графиками, картами и схемами.

В Британии в последние недели фиксируется самое большое число новых диагнозов в Европе - больше 40 тыс. ежедневно. При этом число смертей и пациентов в больницах растет не так стремительно - и власти объясняют это успехом программы вакцинации (полную иммунизацию прошли 67,5% всех жителей). Вместе с тем, власти с осторожностью продолжают следить за новой мутацией "Дельта" штамма коронавируса - AY.4.2. Как говорят эксперты, пока новый вариант не представляет серьезной опасности, поскольку существующие вакцины с ним справляются, хотя он и несколько более заразен. Но ситуация может измениться в случае дальнейших мутаций. Другие подробности о том, как пандемия распространяется в мире - в нашем обзоре.

Путин выступит на Валдайском форуме

Владимир Путин примет участие в ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", которое состоится в Сочи. Обычно его встречи с "валдайскими" экспертами и политологами запоминаются яркими высказываниями - часто это связано с тем, что вопросы президенту России касаются самого широкого круга вопросов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ведущая форума "Российская энергетическая неделя" Хэдли Гэмбл и Владимир Путин

Именно во время подобных форумов Путин говорил об уроках ленинградских подворотен ("Если драка неизбежна - бить надо первым") и апокалиптических прогнозах в случае ядерной войны ("Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют"). Давайте вспомним, что происходило на заседании клуба "Валдай" год назад.

Южная Корея запускает свою первую космическую ракету

В Южной Корее должен состоятся первый в истории этой страны запуск собственной космической ракеты. Аппарат, который будет нести тестовый груз весом полторы тонны, должен стартовать из Космического центра Наро в 10:00 по московскому времени.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Первая ракета, построенная в Южной Корее, перед стартом

Планируется, что ракета выйдет на околоземную орбиту на высоте около 600-800 километров над Землей. Сеул надеется, что космическая программа поможет ему в развитии технологий следующего поколения мобильной связи 6G, а также позволит лучше следить за происходящим в Северной Корее. В прошлом Южная Корея предприняла три попытки осуществить полет в космос: в 2009-м и 2010 годах они были неудачными, а запуск в 2013-м завершился успехом - первая ступень той ракеты была построена в России.

Динозавр на продажу

В Париже с аукциона будет продан самый крупный из когда-либо найденных скелет динозавра-трицератопса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Большой Джон" - самый крупный из когда-либо обнаруженных трицератопсов

Ожидается, что цена окаменелости может составить около 1,5 млн евро. Динозавр "Большой Джон" (его назвали по имени владельца участка земли, где он был обнаружен) ходил по Земле более 66 млн лет назад. Палеонтологи нашли первые фрагменты окаменелости в 2014 году.

ВОЗ возобновила процесс одобрения "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения возобновила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из обновленной версии реестра препаратов против ковида, размещенной на сайте организации.

Автор фото, Reuters

После того, как процедура завершится, "Спутник V" может быть включен в список вакцин, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования. Это в числе прочего позволит россиянам, прошедшим вакцинацию этим препаратом, въезжать в страны Западной Европы и США, которые разрешают пересекать границу только тем, кто сделал прививки официально одобренными вакцинами.

ВОЗ отмечает, что теперь представители организации должны приехать в Россию, чтобы последний раз проинспектировать процесс производства вакцины перед окончательным одобрением. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), координирующий разработку и производство "Спутника V", подтвердил в официальном "Твиттере" препарата, что группа экспертов ВОЗ "в ближайшее время должна посетить Россию, чтобы завершить все необходимые инспекции и оформить документы". В июле эксперты ВОЗ обнаружили недостатки на одном из российских заводов, производящих "Спутник V", после чего процесс одобрения был приостановлен. С тех пор производитель заявил, что все проблемы, о которых говорили в ВОЗ, были решены.

Любовь Соболь в розыске, Навальный получил премию Сахарова

Российские власти объявили в розыск Любовь Соболь - соратницу находящегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального. В августе московский суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января в Москве и приговорил к полутора годам ограничения свободы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Любовь Соболь и Алексей Навальный на акции в память о Борисе Немцове, февраль 2020 года

В среду вечером имя Соболь появилось в базе данных людей, которых разыскивают правоохранительные органы. В связи с чем именно ее ищут не уточняется, сказано лишь, что это делается "по статье УК".

В связи с приговором по "санитарному делу" покинувшая Россию Соболь должна была трижды в месяц отмечаться в правоохранительных органах, ей было запрещено покидать Москву и Московскую область. Кроме того, против Навального и его сторонников возбуждено дело о создании экстремистского сообщества.

Тем временем в среду Европейский парламент присудил Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова - это главная правозащитная награда Евросоюза. Координатор ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал это решение признанием приверженности Навального защите демократии в России "ценой больших личных усилий".

Подробнее о реакции мировой прессы на присуждение Навальному Сахаровской премии читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Новые обвинения против Саакашвили. Он приехал в Грузию в фургоне с молочными продуктами

Прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили новые обвинения - в незаконном пересечении границы страны. По утверждению правоохранительных органов, Саакашвили проник в Грузию в обход пограничного контроля, спрятавшись в прицепе грузовика вместе с загруженными в него молочными продуктами. Как говорят прокуроры, Саакашвили прибыл в порт Поти на судне "Вильнюс" из украинского Черноморска.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Митинг в защиту Михаила Саакашвили в Тбилиси

Саакашвили был задержан 20 дней назад, он находится в тюрьме города Рустави и уже почти три недели продолжает голодовку. Врачи рекомендовали в ближайшее время отправить его в больницу. По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили задержаны четыре человека, которых подозревают в помощи экс-президенту.

В Грузии Саакашвили был осужден заочно по двум уголовным делам и приговорен к шести годам лишения свободы. Он считает обвинения в свой адрес политически мотивированными.

О деле Саакашвили и митингах в его защиту недавно рассказывала наш корреспондент в Тбилиси Нина Ахметели.

Трамп объявил о создании собственной соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что запускает собственную социальную сеть под названием Truth Social (что можно перевести как "социальная правда" или "соцсеть правды"). Она будет принадлежать компании Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).

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Экс-президент, аккаунты которого в ведущих соцсетях были закрыты, утверждает, что таким образом он борется с тиранией крупнейших технологических компаний. Их он обвиняет в цензуре. Предполагается, что Truth Social начнет работать уже в ноябре, однако на первых этапах зарегистрироваться в ней можно будет только по приглашению. В начале 2022 года сеть должна заработать полноценно.

TMTG также заявила о намерении запустить платный сервис по стримингу видео.

Facebook меняет название компании и готовит "метавселенную"

Прессе стало известно о планах компании Facebook поменять свое название, но при этом основной ее бизнес, социальная сеть "Фейсбук", вероятно, будет называться по-прежнему.

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Как считают эксперты, ребрендинг призван подчеркнуть, что соцсеть - это только один из продуктов фирмы, которой также принадлежит "Инстаграм", WhatsApp, Oculus и несколько других компаний. Facebook также намерен нанять тысячи новых сотрудников, чтобы начать работу над новым проектом - созданием "метавселенной", то есть виртуального мира, где можно будет не только играть, но и работать.

NYT: премия Навальному как поддержка прямого действия вместо диалога

New York Times (требуется подписка) считает решение Европарламента присудить Навальному премию имени Андрея Сахарова "не только признанием его роли как лидера российской политической оппозиции в течение десяти лет, но и резким осуждением президента Владимира Путина".

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Издание вспоминает, что Навальный также был номинирован на Нобелевскую премию мира, однако эта награда досталась главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову (который разделил ее с филиппинской журналисткой Марией Рессой). "Муратов сотрудничает с олигархами и кремлевскими чиновниками и говорит, что в своих публикациях он старается не лезть в личную жизнь элиты. Кремль его даже поздравил, - пишут авторы публикации. - Навальный же какие-либо компромиссы отвергает".

"Он разоблачает коррупцию в семьях, которые правят Россией. И он заплатил за это неоднократным арестами. "С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем". - написал Навальный в недавнем письме сторонникам. Следовательно награду Европейского парламента можно рассматривать как выражение поддержки именно тактике несгибаемой, но мирной оппозиционной деятельности, которой придерживается Навальный", - заключает New York Times.

Что ждет беженцев, возвращающихся в Сирию

Президент Сирии Башар Асад призывает людей, покинувших страну во время кровопролитной гражданской войны, вернуться на родину. Однако, как выяснила корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова, в Сирии этих людей часто ожидают издевательства, нищета, а иногда и похищения.

Одна из самых обсуждаемых в России новостей последних дней - победа команды Team Spirit, состоящей из россиян и украинцев, в чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Наш корреспондент Мария Евстафьева выясняет, почему женщины составляют половину тех, кто играет в компьютерные игры, но только 5% профессиональных киберспортсменов.

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