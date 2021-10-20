Поиски жениха Габби Петито: во Флориде найдены останки человека

22 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Брайан Лондри и Габи Петито

ФБР сообщило, что группа, ведущая поиски жениха убитой американки Габби Петито, обнаружила останки человека. Согласно заявлению агентства, тело найдено на территории природного заповедника в штате Флорида. Во время поисковой операции также нашли предметы, принадлежащие жениху девушки Брайану Лондри.

Американские правоохранительные органы пытаются найти Лондри уже больше месяца. Тело Петито с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 сентября в штате Вайоминг, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. Власти прямо не обвиняли Лондри в ее убийстве, однако говорили, что он разыскивается в связи с этим преступлением.

На пресс-конференции в среду сотрудник ФБР Майкл Макферсон подтвердил обнаружение останков человека, а также "личных вещей, в том числе рюкзака и ноутбука, принадлежащих Брайану Лондри". "Эти предметы нашли в районе, который до последнего времени находился под водой", - объяснил Макферсон. Поиски в этом районе продолжаются.

История Петито и Лондри стала известна во всем мире. Молодая пара поехала на принадлежащем Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк. По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube миллионы просмотров.

Однако затем Петито перестала связываться с родными, а 1 сентября Брайан вернулся из поездки один. Он не стал говорить ни с полицией, ни с родителями своей невесты, которые пытались узнать у него, куда же пропала Габби и почему он вернулся один, причем на ее машине.

Поход в одночку

О том, что именно произошло между Петито и Лондри, официально не сообщается, однако коронер, установивший причины смерти девушки, сообщил, что она, вероятно, стала жертвой "домашнего насилия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смерть Габби Петито всколыхнула всю Америку, однако некоторые задаются вопросом: таким ли был бы интерес публики и СМИ, если бы она была не белой, а чернокожей женщиной

Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится интимный партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал ему ни о чем не говорить и ни на какие вопросы не отвечать.

Родители Лондри говорят, что последний раз видели своего сына 13 сентября, после того как он вернулся домой во Флориду без своей невесты. По их словам, Брайан в одиночку отправился в туристический поход, но из заповедника так и не вернулся.

Юрист семьи Лондри сообщил журналистам, что принадлежащие Брайану вещи были найдены в одном из природных парков Флориды, на маршруте, который тот часто проходил. Там также была обнаружена машина, на которой передвигался Лондри.

ФБР не предъявила Лондри обвинений, в связи с убийством Петито, однако выписала ордер на его арест и обвинила его в мошенничестве с банковскими картами, в частности, в незаконном использовании дебитной карты Capital One Bank на имя Габби, с которой он снимал суммы, превышающие 1000 долларов уже после ее исчезновения.

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