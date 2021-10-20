Поиски жениха Габби Петито: во Флориде найдены останки человека
ФБР сообщило, что группа, ведущая поиски жениха убитой американки Габби Петито, обнаружила останки человека. Согласно заявлению агентства, тело найдено на территории природного заповедника в штате Флорида. Во время поисковой операции также нашли предметы, принадлежащие жениху девушки Брайану Лондри.
Американские правоохранительные органы пытаются найти Лондри уже больше месяца. Тело Петито с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 сентября в штате Вайоминг, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. Власти прямо не обвиняли Лондри в ее убийстве, однако говорили, что он разыскивается в связи с этим преступлением.
На пресс-конференции в среду сотрудник ФБР Майкл Макферсон подтвердил обнаружение останков человека, а также "личных вещей, в том числе рюкзака и ноутбука, принадлежащих Брайану Лондри". "Эти предметы нашли в районе, который до последнего времени находился под водой", - объяснил Макферсон. Поиски в этом районе продолжаются.
История Петито и Лондри стала известна во всем мире. Молодая пара поехала на принадлежащем Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк. По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube миллионы просмотров.
Однако затем Петито перестала связываться с родными, а 1 сентября Брайан вернулся из поездки один. Он не стал говорить ни с полицией, ни с родителями своей невесты, которые пытались узнать у него, куда же пропала Габби и почему он вернулся один, причем на ее машине.
Поход в одночку
О том, что именно произошло между Петито и Лондри, официально не сообщается, однако коронер, установивший причины смерти девушки, сообщил, что она, вероятно, стала жертвой "домашнего насилия".
Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится интимный партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал ему ни о чем не говорить и ни на какие вопросы не отвечать.
Родители Лондри говорят, что последний раз видели своего сына 13 сентября, после того как он вернулся домой во Флориду без своей невесты. По их словам, Брайан в одиночку отправился в туристический поход, но из заповедника так и не вернулся.
Юрист семьи Лондри сообщил журналистам, что принадлежащие Брайану вещи были найдены в одном из природных парков Флориды, на маршруте, который тот часто проходил. Там также была обнаружена машина, на которой передвигался Лондри.
ФБР не предъявила Лондри обвинений, в связи с убийством Петито, однако выписала ордер на его арест и обвинила его в мошенничестве с банковскими картами, в частности, в незаконном использовании дебитной карты Capital One Bank на имя Габби, с которой он снимал суммы, превышающие 1000 долларов уже после ее исчезновения.
Хронология событий
- 2 июля 2021 г. - Габриэль Петито и Брайан Лондри покидают Нью-Йорк в белом фургоне и отправляются на запад в поездку в Вайоминг; и Лондри, и Петито часто публикуют сообщения в "Инстаграме".
- 12 августа - сотрудники полиции Юты реагируют на анонимное сообщение об инциденте с участием Петито и Лондри. Никаких обвинений не предъявлено.
- 19 августа - Петито публикует на YouTube видео "Beginning Our Van Life Journey", в котором рассказывается о первом этапе их поездки.
- 21 августа - отец и мачеха Петито разговаривают с Габби во время их последнего звонка по FaceTime, она находится в штате Юта.
- 25 августа - Петито в последний раз публикует сообщение в Инстаграме с подписью "Счастливого Хэллоуина".
- 30 августа - мать Петито получает последнее сообщение с телефона Габби в виде текстового сообщения. Семья считает, что Петито находилась в национальном парке Гранд-Титон в Вайоминге.
- 1 сентября - Лондри один возвращается домой в Норт-Порт.
- 11 сентября - Семья сообщает о пропаже Петито. В тот же день белый фургон обнаружен в Норт-Порте в доме Петито и Лондри.
- 13 сентября - местные власти и ФБР обращаются с просьбой сообщить о местонахождении Петито.
- 14 сентября - семья Петито выпускает заявление, в котором умоляет Лондри предоставить информацию о местонахождении Габби.
- 15 сентября - полиция Норт-Порта объявляет, что Лондри не хочет сотрудничать со следствием.
- 19 сентября - обнаружено тело, которое позже будет идентифицировано как останки Петито.
- 12 октября - вскрытие установило, что причиной смерти Петито было удушение.
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