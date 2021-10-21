Дональд Трамп объявил о грядущем запуске новой соцсети - TRUTH Social

48 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп утверждает, что таким образом борется с тиранией крупнейших технологических компаний

Дональд Трамп заявил, что запускает собственную социальную сеть под названием TRUTH Social (что можно перевести как "социальная правда" или "соцсеть правды"). Она будет принадлежать компании Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).

Экс-президент, забаненный в ведущих соцсетях после того, как его сторонники в январе захватили здание Конгресса в Вашингтоне, утверждает, что таким образом борется с тиранией крупнейших технологических компаний. Их он обвиняет в цензуре и замалчивании мнения оппозиции в США.

"Мы живем в мире, где "Талибан" (террористическая организация, запрещенная во многих странах, в том числе в России - Би-би-си) широко представлен в "Твиттере" - и в то же время вашего любимого американского президента лишили голоса [в соцсетях]", - написал Трамп.

Предполагается, что TRUTH Social начнет работать уже в ноябре, однако на первых этапах зарегистрироваться в ней можно будет только по приглашению.

В начале 2022 года сеть должна заработать полноценно, утверждают в TMTG. Компания заявила также о намерении запустить платный (подписной) сервис стриминга видео.

В начале этого года Трамп запустил вебсайт From the Desk of Donald J Trump ("С рабочего стола Дональда Трампа"), о котором говорил как о блоге. Спустя месяц после запуска сайт перестал работать. Старший советник экс-президента Джейсон Миллер тогда заявил, что сайт - "лишь дополнение к более широким планам".

Нового "Фейсбука" не получится

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий в Северной Америке Джеймс Клейтон, команда Трампа пытается создать впечатление важного события, но пока нет никаких свидетельств тому, что новая компания располагает работающей платформой. Новый сайт - лишь страница, свидетельствующая о его регистрации.

Если экс-президент США хочет создать соцсеть, соперничающую с "Твиттером" или "Фейсбуком", это у него не получится. Очевидно, что его TRUTH Social чересчур политизированна, она вряд ли станет платформой, где можно свободно обмениваться самыми разными идеями, как в "Твиттере", или местом для аккаунтов всей семьи, как "Фейсбук".

Чем TRUTH Social способна стать, так это более успешной версией других так называемых платформ "свободы высказывания" - таких, как Parler или Gab.