Энергоблок Ростовской АЭС остановлен из-за дефекта трубы. Радиационной угрозы нет

Тимур Сазонов

Би-би-си, Ростов-на-Дону

48 минут назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Второй энергоблок Ростовской АЭС остановлен в ночь на четверг из-за неполадки с трубопроводом. СМИ сообщили об утечке пара на атомной станции. Причиной остановки стал небольшой дефект в теплообменном контуре, радиоактивности там нет, объяснили в "Росатоме".

Работа энергоблока №2 Ростовской АЭС остановлена для проведения регламентных работ, говорится в официальном сообщении концерна "Росэнергоатом" - эта компания входит в госкорпорацию "Росатом" и является оператором всех российских АЭС.

В ночь на 21 октября во время обхода сотрудники АЭС обнаружили на одном из трубопроводов "парение из-за дефекта сварного шва". Этот трубопровод входит в систему, обеспечивающую контроль уровня влажности пара в парогенераторе. Как заявляют в "Росатоме", данная система относится ко второму, "чистому" контуру - по нему циркулирует обычная, а не радиоактивная вода.

Ранее Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил об "утечке пара" на АЭС по той же причине, связанной с трубопроводом. "Трубопровод обследован. Залатать микротрещину пока не удалось", - рассказал собеседник агентства.

На Ростовской АЭС отрицают утечку пара в атмосферу.

"Выброса в открытую атмосферу не было. "Парение" сварного шва происходило в техническом помещении. Никаких нарушений не зафиксировано, это обычные неполадки, которые возможны при эксплуатации. Они устраняются по разрешенной заявке в плановом режиме", - рассказал Би-би-си начальник управления информации и общественных связей Ростовской АЭС Сергей Игнатовский.

Сейчас второй энергоблок отключен от сети для проведения ремонта, поскольку на горячем оборудовании это сделать невозможно, говорится в сообщении "Росатома". Третий и четвертый энергоблоки работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Первый энергоблок с 18 сентября находится в "планово-предупредительном ремонте".

В госкорпорации отмечают, что радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории "не превышает естественных значений". Такие же данные и у Роспотребнадзора.

"По результатам контроля, уровень естественного гамма-фона на административных территориях области, в том числе Ростовской АЭС, составляет 0,10-0,12 мкЗ в/ч, что соответствует средним значениям многолетних наблюдений, характерным для Ростовской области", - говорится в сообщении на сайте областного Роспотребнадзора.

Ростовская АЭС находится на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. В ее состав входят четыре энергоблока. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт.

Атомная станция обеспечивает до половины производства всей электроэнергии в Ростовской области. Электричество от нее поступает также в Волгоградскую область, в Краснодарский край и на Ставрополье.

На официальном сайте "Росатома" сообщалось, что на втором энергоблоке Ростовской АЭС началась опытно-промышленная эксплуатация тепловыделяющих элементов нового поколения безопасности - так называемого "толерантного топлива".

Его особенность заключается в том, что оно устойчиво к нештатным ситуациям на АЭС. Даже в случае неполадок в активной зоне реактора "толерантное топливо" должно в течение достаточно длительного времени сохранять целостность без возникновения пароциркониевой реакции, способствующей выделению водорода.