В Москве объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября

час назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Власти Москвы объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября. В этот период будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Аналогичные меры вводятся в Московской области.

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", - говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Высшие учебные заведения смогут работать только в дистанционном формате.

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, закрытыми будут оставаться торговые центры, кинотеатры, зоопарки, спортзалы и салоны красоты. Рестораны смогут работать только на вынос или доставку.

Театры и музеи смогут принимать посетителей только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более 50%.

В Москве в четверг было зарегистрировано 7897 новых случаев заболевания коронавирусом, накануне их число составило 5847.

Ранее президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями и отметил, что они могут продляться по решению региональных властей.

Что будет после окончания локдауна

Собянин также объявил, что с 8 ноября в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей старше 60 лет. Разблокировать их они смогут после вакцинации. Тех, кто за последние шесть месяцев переболел коронавирусом, это ограничение не коснется.

Театры и музеи смогут продолжить работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Проведение мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек будет возможно также только с использованием QR-кодов.

Новые антирекорды и новый штамм

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Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось на 70%. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

В среду число новых случаев заражения Covid-19 в России составило 36 339 (на 2,2 тысячи больше, чем накануне, когда был установлен предыдущий рекорд.

Смертность от ковида в четверг также обновила максимум - за сутки умерли 1036 человек, заразившихся коронавирусом. Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании.

В России начали выявлять случаи заболевания новым штаммом коронавируса AY.4.2, изначально обнаруженном в Британии в июле этого года.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2", - сказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Хафизов сообщил, что эта разновидность обладает несколько большей заразностью (на 10-15%) в сравнении со штаммом "дельта", ответвлением которого является. "Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости", - сказал он.

Ранее директор института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу давал похожую оценку: "Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы "альфа" и "дельта", которые были на 50-60 процентов более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10%". "Хорошо, что мы в курсе и ведем наблюдения, но это не что-то катастрофическое, как раньше", - добавил он.

По словам молекулярного биолога Ирины Якутенко, внимание прессы к мутациям этого штамма "не очень ясно", так как "они многократно появлялись в других линиях коронавируса, которые с тех пор благополучно вымерли". "Да, наложившись на те изменения, которых в старых версиях SARS-CoV-2 не было, эти мутации могут придать вирусу какие-то новые свойства, но пока таковых не видно", - пишет она в своем телеграм-канале.

По ее словам, хотя в последнее время частота выявлений AY.4.2 немного подросла (около 6% новых случаев в Британии), "это и близко не похоже на взрывной рост частоты, наблюдавшийся для "альфы" или "дельты".

ВОЗ возобновила рассмотрение "Спутника"

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения.

"Процесс возобновлен, ожидается завершение возобновленного процесса заявки и корректирующие и предупреждающие действия к последней проверке", - говорится в реестре организации по статусу одобрения вакцин для профилактики Covid-19.

Точная дата завершения этих процессов будет известна, когда закончится прием документов и завершатся все проверки, говорится в реестре.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, РФПИ ожидает, что "Спутник" будет одобрен ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

Глава минздрава Михаил Мурашко 1 октября провел в Женеве встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. На брифинге для журналистов 2 октября министр заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника" в ВОЗ, устранены.

Одобрение "Спутника" для экстренного использования ВОЗ не означает автоматически, что вакцинированные им россияне смогут въезжать в страны Западной Европы и США, для этого необходимо, чтобы другие государства также признали выданные Россией сертификаты о вакцинации.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер в начале месяца объяснял, что для взаимного признания Covid-сертификатов не обязательно дожидаться одобрения российской вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения. Как Эдерер отметил в интервью РБК, решения о взаимном признании сертификатов уже приняты в отношении 16 стран, в том числе для Израиля и Турции.