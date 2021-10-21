Суд запретил продажу в России более 60 моделей смартфонов Samsung - из-за патентного спора

58 минут назад

Автор фото, Getty Images

Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке южнокорейской компании Samsung ввозить, продавать и хранить в стране 61 модель смартфонов.

Как указывается в решении, опубликованном на сайте суда, запрет распространяется на Общество с ограниченной ответственностью "Самсунг Электроникс Рус Компани" и касается моделей смартфонов с поддержкой платежного сервиса Samsung Pay.

Решение было принято в рамках рассмотрения иска швейцарской компании Sqwin SA, указывается в документе. Представители Sqwin SA утверждают, что платежный сервис корейского производителя нарушает ее патент на систему электронных платежей.

Патент № 2686003 описывает изобретение "для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Заявка на этот патент была подана в России в декабре 2013 год.

Суд еще в июле этого года запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству использование на территории страны продукции, включающей в себя Samsung Рау, однако тогда он не указал конкретные модели, и истец подал ходатайство об уточнении требований.

В Samsung Electronics "Коммерсанту" тогда сообщили, что изучают документы: "Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется".

В список смартфонов, указанных в новом решении, включены флагманские модели Galaxy Z Flip и Galaxy Fold, а также Galaxy J5.

Южнокорейская компания пока не давала комментариев по поводу судебного решения. Би-би-си направила запрос в пресс-службу Samsung и ожидает ответа.