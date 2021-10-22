Банк России неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 7,5%. Это шестое повышение подряд

29 минут назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Цены на продукты в России вновь пошли в рост

Российский Центробанк на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта - до 7,5%. Это уже шестое повышение ставки подряд с марта этого года. Таким образом ЦБ пытается сбить инфляцию, которая значительно превысила прогнозы властей.

В пресс-релизе регулятор отметил, что ждет по итогам 2021 года инфляции на уровне 7,4-7,9%, так как спрос растет намного быстрее возможностей наращивания выпуска.

Еще одна причина ускорения инфляции - это рост цен на плодоовощную продукцию, а также то, что бизнес и население готовятся к очередному повышению цен в ближайшее время - инфляционные ожидания находятся на максимуме за пять лет.

На предыдущем заседании 10 сентября Банк России повысил размер ключевой ставки на 0,25 процентных пункта - до 6,75%, а в июле ЦБ пошел на самое резкое с 2014 года повышение - тогда эта ставка повысилась сразу с 5,5% до 6,5%.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам предыдущего заседания заявляла, что постепенное повышение ставки поможет снизить инфляцию, от чего выиграют практически все категории населения.

"И, плюс к этому, повышение ставки поддержит и привлекательность депозитов, то есть будет способствовать тем, кто хочет отложить, сберечь деньги на завтра", - отмечала глава регулятора.

Пока постепенное повышение ставки ЦБ и меры правительства по ограничению роста цен не смогли замедлить инфляцию. Власти и аналитики регулярно ухудшают ее прогнозы.

Так, 12 октября минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции - с 5,8 до 7,4% по итогам 2021 года. Глава ведомства Максим Орешкин объяснял это ростом цен на продовольствие.

Инфляция в России за неделю с 12 по 18 октября ускорилась до 7,78% по сравнению с 7,63% неделей ранее, отмечается в обзоре "О текущей ценовой ситуации".

Среднесуточный темп роста инфляции пятую неделю подряд остается на повышенном уровне - в среднем 0,037% (для сравнения, в июле-августе он был вблизи нуля), отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Отклонение от изначальных прогнозов признают и в Центробанке, считает экономист Промсвязьбанка Денис Попов.

"Ухудшение обусловлено новым инфляционным импульсом, который был неожиданным для регулятора и рынка. Уже на сентябрьском заседании по ДКП (10 сентября) ЦБ признал отклонение фактической инфляции вверх от своего прогноза. При этом сигнал о дальнейших решениях по ставке ЦБ ужесточил, дав намек на серию дополнительных повышений с минимальным шагом", - объясняет он в одном из недавних отчетов.

Инфляция ускорилась из-за повышения цен на конкретные продукты, в первую очередь - мясо и мясопродукты, плодоовощную продукцию, легковые автомобили, отмечает старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич в своем отчете.

"Динамика макропоказателей свидетельствует о замедлении роста внутреннего спроса", - добавляет он.

От овсянки до подсолнечного масла

Цены на продукты в России начали расти в декабре прошлого года. Тогда в ситуацию вмешался президент Владимир Путин: он раскритиковал правительство за недостаточный контроль над ценами и распорядился ввести более жесткие регуляторные меры.

Это на какое-то время помогло стабилизировать цены на базовые продукты, но вскоре отдельные продукты и товары вновь начали резко дорожать.

Так, еще весной был зафиксирован рост цен на стройматериалы и автомобили, а в сентябре Росстат сообщил о рекордном подорожании овсянки.

Согласно отчету Росстата, опубликованному 20 октября, в России за последнюю неделю резко подорожали куриные яйца (на 2,8%), огурцы (на 14,3%) и помидоры (на 9,9%).

Газета "Коммерсант" накануне сообщала о сложностях с закупкой сырья у переработчиков подсолнечника - это может привести к подорожанию подсолнечного масла.

Чтоб погасить рост цен, правительство разрабатывает эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости определенных продуктовых групп на внутреннем рынке от глобальной инфляции, пишет газета "Ведомости".

Предполагается, что для каждой категории товаров будет создан так называемый профиль риска, который будет ограничивать колебания стоимости в определенном диапазоне.

Если же цена на какой-либо товар выйдет за его пределы, то будут приниматься меры для исправления ситуации, объясняют источники издания.