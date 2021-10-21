Предложение минцифры РФ может вывести государственные СМИ из-под действия закона об иноагентах

20 минут назад

Автор фото, PETR KOVALEV/TASS

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило разрешить государственным СМИ получать деньги из иностранных источников и не отчитываться об этом перед Роскомнадзором без риска быть признанным иностранным агентом

Согласно поправкам в ст. 19.2 закона о СМИ, которые представило ведомство, СМИ, учредители которых - федеральные органы государственной власти, могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников.

Также в перечень средств массовой информации, которых планируется освободить от такой отчетности, предлагается включить СМИ, финансируемые субсидиями из бюджета.

Сейчас, согласно действующему законодательству, от отчетов перед Роскомнадзором об иностранном финансировании освобождены работающие в России с разрешения МИД РФ представительства иностранных СМИ, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России.

По данным Роскомнадзора, в первом квартале 2021 года иностранное финансирование получили 55 редакций, в их числе - АНО "ТВ-Новости" (телеканал RT) и ФГУП "ИТАР-ТАСС" (информационное агентство ТАСС).

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, предложение минцифры - "на стадии обсуждения", в Кремле общей позиции по предложенным изменениям пока нет.

"Нужно обязательно дождаться разъяснений от министерства связи", - сказал Песков.

Список иноагентов растет

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, однако до весны этого года он широко не применялся.

Сейчас иностранным агентом может быть признано любое СМИ, получающее деньги (или имущество) из иностранных источников и распространяющее сообщения и материалы для неограниченного круга лиц (в том числе в соцсетях).

В конце 2019 года в статью 6 закона о СМИ была добавлена новая часть, которая позволяет признавать иностранным агентом любого человека или российское юрлицо, если они получают иностранное финансирование и распространяют материалы иностранных СМИ-иноагентов, или участвуют в создании такого контента.

Также к СМИ-иноагентам может быть причислено юрлицо, учрежденное иностранным СМИ (как и произошло в случае с ООО "Радио Свобода").

Случай с губернатором

В июле этого года прокуратура Псковской области отказалась проверять губернатора региона Михаила Ведерникова после получения им денег от "иностранного агента" - главреда "Псковской губернии" Дениса Камалягина, который в декабре прошлого года был внесен в список физических лиц,выполняющих функции СМИ-иноагентов.

Денис Камалягин еще в январе перевел через мобильный банк по 99 рублей губернатору Псковской области и депутату Госдумы от региона. Перевод он совершил после того, как Госдума приняла закон об "аффилированных с "иностранными агентами" лицах".