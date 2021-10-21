Самодеятельную актрису, спародировавшую пресс-службу МВД, отправили в колонию на три месяца

час назад

Автор фото, BARAKuda/YouTube Подпись к фото, Актриса от имени "официального представителя Уссурийского района" Марины Вольф рассказывала о найденной на остановке сумке с морковью

Ларису Кривоносову, в сентябре спародировавшую в юмористическом видео представителя МВД Ирину Волк, приговорили к трем месяцам в исправительной колонии общего режима. Кривоносова неоднократно была судима и, как утверждают в суде, ранее игнорировала наложенные на нее ограничения.

В ролике "Виталий Наливкин предотвратил теракт" от 22 сентября, опубликованном на канале BARAKuda в YouTube, Кривоносова от имени "официального представителя Уссурийского района" Марины Вольф рассказала о найденной на остановке сумке с морковью. Ролик напоминал настоящие пресс-релизы МВД, где выступает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На сайте Уссурийского районного суда указано, что заседание по делу в отношении Ларисы Кривоносовой прошло во вторник 19 октября. Там не опубликовано решение судьи. На следующий день в ОМВД России по Уссурийску сообщили о приговоре "неоднократно судимой 43-летней местной жительнице, обвиняемой в уклонении от административного надзора".

Сообщается также, что в апреле 2017 года женщина условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В августе 2020 года в отношении женщины был установлен административный надзор, поскольку та совершала нарушения, посягающие на общественный порядок, утверждают в полиции.

Ей запретили покидать жилье ночью и выезжать за пределы округа, однако женщина игнорировала наложенные ограничения, поэтому была приговорена к реальному сроку, говорится в заявлении МВД.

Полиция против Наливкина

Шоу о вымышленном чиновнике Виталии Наливкине выходит уже более двух лет. В выпусках он борется с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом, а также участвует в разоблачении коррумпированного полковника МВД.

В конце сентября Кривоносову оштрафовали на 1000 рублей по административной статье о незаконном ношении формы сотрудника полиции во время съемок юмористических видео.

Также ей назначили 10 суток ареста, но уже за другое правонарушение. Сама самодеятельная актриса рассказала изданию newsbox24.tv, что арест ей назначили за "ненахождение дома", так как у нее были "инциденты с правоохранительными органами".

Основатель юмористического проекта Андрей Клочков в беседе с Русской службой Би-би-си тогда говорил, что "им нужно было найти официальный предлог, чтобы обосновать арест".

"Само по себе внимание правоохранительных органов для нас не неожиданность, но случаи с арестом возникают нечасто, последний раз был год назад, когда Наливкина арестовывали на пять суток", - продолжил Клочков.

Андрея Неретина, исполняющего роль депутата Виталия Наливкина, Уссурийский суд арестовал на пять суток в июне 2020 года. Самодеятельного актера задержали на улице - якобы за нецензурную брань. На следующий день ему назначили арест, признав виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением сотрудникам полиции).