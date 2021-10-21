За поджог колеса машины Росгвардии протестующему дали больше трех лет колонии

26 минут назад

Автор фото, Presnensky District Court of Moscow Подпись к фото, Василенко признал вину, однако дело не рассматривалось в особом порядке

Пресненский суд Москвы признал участника акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального виновным в поджоге автомобиля Росгвардии и приговорил к реальному сроку лишения свободы. В первых заявлениях властей после акции 31 января в центре Москвы говорилось, что машина загорелась из-за технической неисправности.

Сергея Василенко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ, а именно в "совершении умышленного уничтожения автомобиля Росгвардии, путем поджога", говорится в сообщении пресс-службы суда. Его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Дышать не могу, парни!". Как прошли протесты 31 января

Именно на таком наказании настаивало гособвинение.

По версии следствия, 26-летний Василенко поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии во время акции 31 января. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.

Изначально Росгвардия не связывала возгорание с акцией протеста, проходившей в тот день в Москве и десятках городов России после заключения Навального под стражу. Речь шла о том, что машина могла загореться из-за "технических неполадок". В МЧС сообщали, что автомобиль мог загореться из-за короткого замыкания.

После январских акций в Москве и других городах была заведена серия уголовных дел, а соратников Навального обвинили в подстрекательстве к нарушению ковидных ограничений. Рядовых участников протестов чаще всего обвиняли в насилии в отношении полицейских, не связанном с угрозой здоровью.

Как и многие другие арестованные после протестов, Василенко на следствии признал вину и рассчитывал на рассмотрение дела в особом порядке. Это гарантировало бы ему более мягкое наказание, однако суд решил исследовать доказательства в полном объеме, пишет РИА Новости. По ч.2 ст.167 УК РФ Василенко грозило до пяти лет лишения свободы.

Василенко был задержан вскоре после акции протеста, 5 февраля. Таганский суд Москвы санкционировал его арест и заключение под стражу в СИЗО.

В середине апреля Пресненский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Василенко, заявив, что обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушением уголовно-процессуального законодательства.