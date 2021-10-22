Косово высылает двух российских дипломатов

44 минуты назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Президент Косово Вьоса Османи

Косово объявило персонами нон грата двух дипломатов из филиала российского посольства в Сербии, расположенного в Приштине - по подозрению в том, что они представляют угрозу национальной безопасности. Об этом объявила президент Косово Вьоса Османи. Она обвиняет Москву в попытке дестабилизировать регион.

Османи написала в "Фейсбуке", что поручила МИД объявить персонами нон грата двух сотрудников отделения связи России в Косово из-за их деструктивной деятельности, которая наносила ущерб национальной безопасности и конституционному строю республики.

Власти Косово настроены на борьбу со зловредным влиянием России "и ее сателлитов, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС", и продолжают тесно сотрудничать с США и Европой, чтобы республика не стала жертвой "дестабилизирующих амбиций" Москвы, сказано в заявлении.

В чем именно обвиняются дипломаты, пока не известно.

Решения косовской администрации о высылке двух российских дипломатов не имеют правовой силы, Россия сотрудничает по этому вопросу с миссией ООН по делам Косово, заявили в посольстве России в Белграде.

"Для нас никакие решения Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с миссией ООН по делам временной администрации в Косово, в том числе по данному вопросу", - сказали Интерфаксу в посольстве.

В сентябре в Косово разгорелся конфликт из-за автомобильных номеров с участием сербского населения и косовских властей. На север республики был стянут спецназ, а Сербия выдвинула армию к границе края. Причиной стало требование косовских властей ставить временные номера на сербские автомобили и платить 5 евро за проезд по косовской территории (в Сербии ездить с косовскими номерами нельзя).

В итоге конфликт удалось урегулировать. Президент Сербии Александр Вучич говорил, что власти Косова сняли запрет на въезд автомобилей с сербскими номерами.

"Насильственное снятие сербских номеров при въезде в автономный край прекращено. Пошлины в размере 5 евро прекращают взиматься. Мы отстояли свободу перемещения", - заявлял Вучич. Соглашением сторон также был предусмотрен отвод подразделений спецназа от КПП "Брняк" и "Ярине" на севере Косово.

МИД России в сентябре призвал НАТО и ЕС заставить Приштину убрать силовиков с севера Косово. НАТО усиливало патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности.

Косово объявило о своей независимости в 2008 году. Республику признали большинство стран ЕС и более 100 стран-членов ООН. Кроме Сербии не признают Косово в качестве государства Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие страны.