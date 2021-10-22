Германия винит Москву в причастности к миграционному кризису, а Лукашенко заявил, что ковид помогает от рака. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си

26 минут назад

Автор фото, Erik Romanenko\TASS Подпись к фото, ЕС обвиняет белорусскую компанию "Белавиа" в причастности к организации нелегальной переправки мигрантов в страны ЕС.

Глава МВД Германии заявил, что ключ к проблеме наплыва мигрантов в ЕС надо искать в Москве; супругу погибшего в перестрелке с КГБ Андрея Зельцера Марию Успенскую отправили на психиатрическую экспертизы; на свободу вышел первый фигурант "дела Тихановского" Дмитрий Фурманов. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях последней недели в Беларуси.

Супругу Андрея Зельцера перевели в "Новинки"

Супругу Андрея Зельцера Марию Успенскую перевели в РНПЦ психического здоровья "Новинки" для проведения психиатрической экспертизы. Об этом Русской службе Би-би-си сообщил глава фонда помощи репрессированным в Беларуси Bysol Андрей Стрижак.

Автор фото, Mariya Uspenskaya family archive Подпись к фото, По сообщениям главы фонда Bysol и правозащитника Андрея Стрижака, в СИЗО №1 к Марии Успенской ни разу не допустили адвоката

Напомним, что Марию Успенскую задержали 28 сентября. Ее подозревают в причастности к убийству сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, погибшего во время перестрелки с IT-специалистом Андреем Зельцером.

Вскоре после инцидента белорусские провластные СМИ распространили смонтированную видеозапись перестрелки, на которой видно, как Мария Успенская снимает происходящее в квартире на телефон.

О том, были ли Марии предъявлены конкретные обвинения, пока неизвестно.

Марию Успенскую поместили в изолятор на Окрестина, но вскоре перевели в СИЗО ​​№1 в Минске. По словам Андрея Стрижака, там Мария подвергалась "пыткам и бесчеловечному обращению": в ее камере отключали отопление и отказывали в приеме передач. За все это время к Марии Успенской ни разу не допустили адвоката (неизвестно, смог ли ее навестить адвокат в "Новинках").

"Случай с Марией Успенской - частный пример того ужаса, который происходит в системе белорусских пенитенциарных учреждений уже больше года. К сожалению, в Беларуси идет разгром адвокатуры как института. Все адвокаты, которые занимают активную позицию в защите своих жертв, постепенно лишаются лицензии", - заявил Би-би-си Андрей Стрижак, добавив, что с защитника Марии взяли подписку о неразглашении.

"Деструктивный телеграм-канал"

На этой неделе телеграм-канал ГУБОП (неизвестно, принадлежит ли этот канал ведомству) опубликовал видеозапись, на которой мужчина, представившийся сотрудником компании Epam-Systems (крупнейшая в Беларуси IT-компания, в которой работал убитый КГБ Андрей Зельцер), извинился за подписку на "деструктивные", как он сказал, каналы в этой сети и пообещал их удалить из своего списка.

Речь идет о Никите Имекове, судя по его профилю в Linkedin, он работает программистом в Epam Systems с декабря прошлого года. До этого Имеков работал в департаменте охраны МВД в Гомеле. ГУБОП сопроводил сообщение фотографиями с телефона со списком запрещенных телеграм-каналов.

Ранее власти Беларуси пообещали привлекать к уголовной ответственности (до семи лет лишения свободы) за подписку на "экстремистские" телеграм-каналы - в основном это оппозиционные аккаунты, активно освещавшие протесты.

Сразу после этого число подписчиков многих телеграм-каналов начало стремительно падать. Однако вскоре в МВД пояснили, что подписка на телеграм-каналы, которые признаются экстремистскими материалами, пока уголовно не наказуема - "если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию".

Тем не менее, белорусские пропагандистские СМИ продолжили угрожать колонией подписчикам "неугодных" каналов.

Вышел на свободу фигурант "дела Тихановского" Дмитрий Фурманов

21 октября на свободу вышел политзаключенный Дмитрий Фурманов, проходивший по "делу Тихановского". Во время предвыборной кампании Фурманов работал в команде выдвинувшегося в президенты и посаженного в тюрьму блогера Сергея Тихановского, позже стал координатором инициативной группы его жены и кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Дмитрия Фурманова задержали 29 мая на акции по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской в Гродно (там же силовики задержали и Сергея Тихановского). Фурманова признали виновным в организации беспорядков и приговорили к двум годам заключения. В колонии Дмитрий Фурманов жаловался на невыносимые условия содержания и объявил голодовку.

Подробнее о "деле Тихановского" и его участниках можно почитать здесь.

Германия: ключ к решению проблемы притока мигрантов в ЕС через Беларусь лежит в Москве

Германия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Беларусью. Об этом заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер. По его мнению, ключ к решению проблемы притока мигрантов в ЕС через Беларусь лежит в Москве.

Автор фото, STR/NurPhoto Подпись к фото, 17 октября в Варшаве состоялась массовая акция протеста в защиту прав мигрантов, а польская пограничная служба заявила, что только за один день на границе было зафиксировано более 500 попыток нелегально перейти границу.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала наплыв мигрантов в Европу "гибридной акцией" со стороны Минска и предложила бороться с потоком беженцев в Европу из Беларуси при помощи санкций.

Ранее министры иностранных дел Германии, Литвы, Латвии и других стран Евросоюза обсудили возможность новых санкций против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" и туристических фирм за организацию переброски тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока в Евросоюз.

В ответ на это в "Белавиа" заявили, что авиакомпания никогда не участвовала в организации перевозок нелегальных мигрантов.

Полгода со смерти Витольда Ашурка: результатов судмедэкспертизы все еще нет

Следственный комитет Беларуси проводит дополнительную судмедэкспертизу причин смерти Витольда Ашурка, назначенную в августе этого года. Об этом рассказал Би-би-си брат Витольда Андрей Ашурок. На вопрос о местонахождении личного дневника Витольда Ашурка, который не был передан родным погибшего, в СК посоветовали обращаться в шкловскую колонию.

Автор фото, Volha Bykouskaya Подпись к фото, Родные и близкие Витольда Ашурка продолжают добиваться правды о причинах его гибели в колонии

Белорусский активист Витольд Ашурок скончался в шкловской колонии в мае этого года - согласно официальной информации, от остановки сердца.

Тогда же родственники задавались вопросом, что могло вызвать остановку сердца у "вполне здорового человека". Вскоре после кончины Витольда СК опубликовал видео, на котором мужчина в тюремной форме шатается и падает лицом на бетонный пол. После второго такого падения сотрудник колонии забинтовывает окровавленную голову Ашурка.

Тогда же Следственный комитет назначил судебную медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти Ашурка, но за полгода результатов так и не последовало.

"Что-то такое происходит"

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Covid-19 может способствовать лечению раковых заболеваний. Видео с выступлением Лукашенко опубликовал телеграм-канал "Пул первого", осторожно назвав заявление Лукашенко "гипотезой".

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, Александра Лукашенко самого можно часто видеть на публике без маски

"Дай бог, чтобы ковид стал лекарством от онкологических заболеваний, - заявил Лукашенко 20 октября, выступая перед медперсоналом одной из больниц.

"Это то, что я почерпнул новое для себя, начиная со вчерашнего дня", - пояснил Лукашенко после посещения нескольких больниц*.

"Все-таки больных с ковидом нам легче лечить... Легче, чем онкологических", - добавил он.

По мнению Лукашенко, "онкология значительно упала" не потому, что люди не обращаются за медицинской помощью, а потому, что "что-то вот происходит такое".

Ранее он заявил, что готов сделать прививку от коронавируса только белорусской вакциной (правда, таковой пока не существует), а также отменил штрафы, введенные за отказ от ношения медицинской маски в общественных местах (сам Лукашенко часто пренебрегает маской, объясняя это тем, что все должно быть добровольно).

Слова Лукашенко вызвали бурную реакцию в СМИ. В пятницу сам он дезавуировал свои высказывания, заявив при этом, что Беларусь "стала костью в горле" для сторонников жестких мер по борьбе с коронавирусом (которые не поддерживает действующий президент).

"Боже мой, от Беларуси до Америки - кто только ноги не вытирает об это заявление президента. Но я же не говорю, что ковид лечит онкологию. "Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было", - так было сказано. И каждый цепляется… Ладно там американцы, европейцы, но в России ну столько умных появилось: "Ах, президент не специалист, он говорит, что ковид лечит онкологию". Но я же так не говорю. Цепляются ко всему", - заявил Лукашенко в пятницу на совещании с правительством. Его слова приводит агентство Белта.