Дайджест: в Британии снова больше 50 тыс. случаев коронавируса в день, Москва вводит локдаун

21 минуту назад

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В Великобритании впервые с середины лета этого года зарегистрировано больше 50 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Врачи призывают правительство снова ввести ограничительные меры, но власти настаивают, что в этом пока нет необходимости, поскольку программа вакцинации населения сделала свое дело: число смертей и госпитализированных пациентов пока не достигает критических значений.

Если зимой этого года, на пике второй волны пандемии, при 50-60 тыс. ежедневных диагнозов в некоторые дни фиксировалось около тысячи летальных исходов, то сейчас число умерших не превышает 100-200 человек. Примечательно, что в июле заболеваемость также резко выросла, однако затем она упала без введения каких-либо новых карантинных ограничений.

Как рассказал Би-би-си советник британского правительства по вопросам вакцинации Джереми Браун, "главная проблема сейчас - в том, что люди, которые попадают в больницы с тяжелым ковидом, оказываются в реанимации и умирают, - это, кто не прошел вакцинацию". Поэтому правительство продолжает иммунизацию населения: самым уязвимым категориям предлагается сделать уже третью прививку, прививают также подростков возрасте 12-15 лет. Сейчас в стране полностью иммунизированы около 80% взрослого населения.

В отличие от Великобритании, в России вакцинация проходит довольно медленно: две прививки здесь сделали только около 34% жителей. В результате при ежедневной заболеваемости на уровне около 35 тыс. диагнозов от коронавируса умирают уже больше тысячи человек в день.

Чтобы остановить распространение пандемии, власти России ввели режим нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. В Москве, где заболевших больше всего, с 28 октября по 7 ноября объявлен полный локдаун: работать будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Из всех увеселительных заведений принимать посетителей смогут только театры и музеи - для этого нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный в течение последнего полугода Covid-19. При этом заполняемость помещений не может превышать 50%. Наш корреспондент Амалия Затари выяснила, что для представителей московского бизнеса новый локдаун обойдется очень дорого.

Саммиты ЕС и НАТО в Брюсселе

В Брюсселе заканчиваются сразу два двухдневных саммита, которые проходят в бельгийской столице в четверг и пятницу: встречи лидеров Европейского союза и министров обороны стран НАТО.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Для Ангелы Меркель это уже 107-й по счету и, возможно, последний саммит ЕС. После выборов в Германии идут переговоры о формировании нового правительства, которое возглавит другой политик.

В четверг НАТО утвердило свою стратегию противодействия угрозам со стороны России под названием "Концепция сдерживания и обороны Евро-Атлантического региона". Ее подробности держатся в секрете, однако известно, что она призвана предотвратить одновременные атаки в Балтийском и Черноморском регионах, которые могут включать применение ядерного оружия, взлом компьютерных сетей или нападение из космоса. Программа принята на фоне очередного обострения отношений между Москвой и НАТО - недавно Россия решила закрыть свое представительство при альянсе.

Тем временем во второй день саммита ЕС лидеры стран блока продолжат обсуждать конфликт Евросоюза с Польшей, вызванный решением польского конституционного суда о приоритете законодательства страны над европейским. Недавно наш корреспондент Святослав Хоменко объяснял, в чем суть и важность этого спора.

Выходит новый альбом Элтона Джона

Британский певец Элтон Джон выпускает свой новый, 32-й по счету, альбом "The Lockdown Sessions" ( англ. - "сессии локдауна").

Автор фото, PA/Official Charts Company Подпись к фото, Недавно песня Элтона Джона и Дуа Липы заняла первое место в британском чарте. На фото – реакция певца на это достижение.

Как можно понять из названия, альбом был создан во время пандемии коронавируса, и с этим связана технология его записи. Все 16 песен - дуэты Элтона Джона с другими музыкантами, и работать с ними ему приходилось не очно, а при помощи интернета. В числе тех, кто помог Элтону в записи нового альбома, - как давние коллеги по музыкальному цеху (Стиви Уандер, Стиви Никс и Эдди Веддер из группы Pearl Jam), так и музыканты нового поколения (Дуа Липа, Ники Минаж, Майли Сайрус и группа Gorillaz). Половина из новых песен аудитории уже известна, они были выпущены в последние месяцы.

ВОЗ: от коронавируса умерли от 80 тыс. до 180 тыс. медиков

Всемирная организация здравоохранения заявила, что во время пандемии коронавируса умерли от 80 тыс. до 180 тыс. медиков, в эту статистику включены летальные исходы с января 2020-го по май нынешнего года.

Автор фото, Reuters

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал предоставлять вакцины медицинским работникам в первоочередном порядке. По его словам, на основе данных из 119 стран мира можно заключить, что полную иммунизацию от ковида прошли только два из пяти сотрудников мировых систем здравоохранения. По существующим подсчетам, в мире работает около 135 млн медиков.

Трагедия на съемках фильма: Алек Болдуин случайно застрелил оператора

Популярный голливудский актер Алек Болдуин во время съемок своего нового фильма "Раст" случайно застрелил главного оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу.

Автор фото, AFP via Getty Images

Американская полиция сообщает, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, использовался во время съемок в качестве реквизита и должен был быть заряжен холостыми патронами. Пока точно неизвестно, каким именно предметом был произведен выстрел.

42-летнюю Хатчинс отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. Соуза, как сообщается, находится в критическом состоянии.

Действие фильма "Раст" происходит в XIX веке, он рассказывает о преступнике (его играет Болдуин), который намерен освободить своего внука, осужденного к повешению за случайное убийство.

Бывший советник Трампа Бэннон признан виновным в неуважении к Конгрессу США

Палата представителей США проголосовала за признание Стивена Бэннона виновным в неуважении к конгрессу. Это связано с тем, что бывший советник Дональда Трампа не явился на заседание парламентской комиссии, расследующей погром в Капитолии 6 января, учиненный сторонниками тогдашнего президента.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стив Бэннон и Дональд Трамп

После того, как постановление подпишет спикер нижней палаты, оно будет передано в министерство юстиции, и это ведомство примет решение о предъявлении официальных обвинений. Впрочем, в прошлом подобные дела крайне редко заканчивались приговором суда и осуждением подозреваемого. Если дело против Бэннона будет возбуждено, оно станет не первым - ранее бывшего соратника Трампа обвинили в растрате денег для строительства стены на границе с Мексикой, но незадолго до отставки Трамп его помиловал.

Стив Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома. В августе 2017 года Бэннон покинул Белый дом.

В Латвии потерял лицензию ретранслятор российского Первого канала

Власти Латвии аннулировали лицензию на вещание "Первого балтийского канала Латвия" (ПБК), который ретранслировал программы российского Первого канала. Он был самым популярным телеканалом в стране на русском языке.

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Регулятор объясняет свое решение тем, что ПБК нарушал европейское законодательство и условия лицензии, в частности, транслировал продукцию других СМИ и не отводил 51% эфирного времени европейской продукции.

Жених американки Габби Петито погиб. Брайана Лондри искали в связи с ее убийством

ФБР подтвердило, что во время поисковой операции во Флориде были обнаружилы останки Брайана Лондри - жениха американки Габби Петито, убитой во время их совместной туристической поездки. Власти не предъявляли Лондри обвинения в убийстве девушки, однако выписали ордер на его арест.

Автор фото, Instagram/ Gabby Petito Подпись к фото, Габи Петито и Брайан Лондри

Во время путешествия, за которым в YouTube следили миллионы людей, Габби внезапно перестала выходить на связь. Лондри приехал домой один, отказавшись объяснять, что именно произошло, а затем пропал и сам. Позже выяснилось, что девушку задушили, а ее тело было найдено недалеко от маршрута. Теперь стало известно, что жених также погиб: по словам родителей, в какой-то момент он ушел в одиночный туристический поход, из которого так и не вернулся. По данным американских СМИ, в заболоченном районе был найден его череп и фрагменты скелета. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что в этом месте много змей и крокодилов.

Королева Елизавета II провела ночь в больнице

Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II провела ночь на четверг в больнице, однако уже вернулась домой в Виндзорский замок и даже приступила к работе.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Елизавета II во время одного из недавних мероприятий

В среду 95-летняя королева должна была отправиться с визитом в Северную Ирландию, однако по совету врачей была вынуждена отменить эту поездку. В среду она прибыла в частную лондонскую больницу - и осталась в ней на ночь - это объясняется практическими соображениями.

На следующий день Елизавета II отправилась в Виндзор и вечером уже продолжила работу за своим столом. Согласно заявлению королевского двора, она находится в бодром настроении. В последнее время ее рабочий график был очень напряженным.

Рейтер: Путин говорит об угрозе вступления Украины в НАТО

Рассказывая о встрече Владимира Путина о встрече с членами дискуссионного клуба "Валдай", информационное агентство Рейтер делает упор на высказывания президента России об угрозе, которую, по его мнению, создает перспектива вступления Украины в НАТО.

Автор фото, EPA

Таким образом Путин прокомментировал недавний визит в Киев министра обороны США Ллойда Остина. "Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право. Никто не говорит нет ".

"Формальное членство [Украины] в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации, и мы отдаем себе в этом отчет", - продолжил Путин.

Украина считает вступление в НАТО и ЕС своим главным внешнеполитическим приоритетом, однако в самом альянсе неоднократно говорили, что до этого момента еще далеко, и Киев должен продемонстрировать соответствие достаточно жестким критериям с точки зрения демократии, верховенства права и построения армии.

Как отмечают журналисты Рейтер, США оставались самым влиятельным союзником Украины с момента аннексии Крыма и начала войны на востоке страны. Агентство также напоминает, что на этой неделе Россия фактически разорвала дипломатические отношения с НАТО после того, как альянс выслал восьмерых членов ее представительства, обвинив их в шпионаже.

Напряженности между Москвой и НАТО прибавили три инцидента только за последнюю неделю, когда российские вооруженные силы перехватывали американские военные корабли или самолеты. При этом США не соглашаются с российской версией этих событий.

Вместе с тем, Рейтер отмечает несколько более позитивный тон Путина на отношения с США при президенте Джо Байдене. Российский лидер назвал продуктивными переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности. Путин также назвал правильным решение Байдена вывести американские войска из Афганистана, сообщает агентство.

В Кыргызстане два государственных языка - киргизский и русский, это одна из немногих стран бывшего Советского Союза, где двуязычие закреплено на государственном уровне. Но это не означает, что эти языки развиваются в этой стране в полной гармонии.

Как рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Наргиза Рыскулова, в Кыргызстане создалась парадоксальная ситуация, при которой говорящие на русском чувствуют все большее отчуждение, но при этом киргизы жалуются на невозможность получить достойное образование и работу на родном языке.

В последние недели британские журналисты все чаще рассказывают новом экологическом движении под названием Insulate Britain. Его сторонники периодически перекрывают основные магистрали, и даже приклеивают себя к дорогам. Власти грозят этим людям штрафами и тюремными сроками, но они продолжают свои акции. Мы рассказываем, чего добиваются экологические активисты и как с ними пытаются бороться.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Протест поперек дороги: кто такие Insulate Britain