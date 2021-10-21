Королева Елизавета II провела ночь в больнице, но уже вернулась в Виндзорский замок
Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на четверг в больнице после того, как врачи посоветовали ей отменить визит Северную Ирландию. В сообщении Букингемского дворца сказано, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок.
"После того, как медики посоветовали ей в течение нескольких дней отдохнуть, королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Сегодня днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении", - сообщает Букингемский дворец.
Королеву осматривали врачи в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона, расположенной на расстоянии около 32 километров от Виндзора. Сообщается, что визит в больницу не связан с коронавирусом.
Судя по сообщениям, Елизавета II осталась в больнице на ночь по практическим соображениям. В четверг вечером она вернулась к исполнению обычных обязанностей и работала за своим столом в Виндзорском замке.
Двухдневная поездка 95-летней Елизаветы II в Северную Ирландию должна была начаться в среду, однако ее отменили по совету медиков.
Ожидается, что королева примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября.
В последние дни Елизавета II посетила ряд мероприятий, в частности, открыла Глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке во вторник вечером. Ранее в тот же день она провела две аудиенции по видеосвязи с послами Японии и ЕС. В понедельник королева провела виртуальную аудиенцию с новым генерал-губернатором Новой Зеландии, а в минувшие выходные посетила скачки в Аскоте.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды