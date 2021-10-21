ФБР подтвердило, что во Флориде найдены останки Брайана Лондри - жениха Габби Петито

29 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Брайан Лондри и Габи Петито

Федеральная служба безопасности США подтвердила, что в природном заповеднике во Флориде были обнаружены останки Брайана Лондри - жениха американки Габби Петито, убитой во время их совместной туристической поездки.

Останки, рядом с которыми находились личные вещи Лондри, нашли в четверг. После этого эксперты изучили данные о зубах Лондри и пришли к выводу, что это тело жениха Петито, сказано в сообщении ФБР. Местный журналист Джосси Карбонаре пишет в своем "Твиттере", что власти уже проинформировали родителей Лондри об обнаружении тела их сына.

На пресс-конференции в среду сотрудник ФБР Майкл Макферсон подтвердил обнаружение останков человека, а также "личных вещей, в том числе рюкзака и ноутбука, принадлежащих Брайану Лондри". "Эти предметы нашли в районе, который до последнего времени находился под водой", - объяснил Макферсон. По данным Эн-би-си, во время поисковой операции был обнаружен череп и фрагменты человеческого скелета.

На пресс-конференции в четверг местный шериф Кармине Марсено описал крайне трудные условия, в которых приходилось работать членам поисковой группы. Он говорит, что они находились по грудь в воде, а вокруг было полно змей и крокодилов. "Это совсем не похоже на обыск в доме или автомобиле. Это очень обширное пространство и оно находится под водой", - сказал Марсено журналистам.

Американские правоохранительные органы пытались найти Лондри больше месяца. Тело Петито с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 сентября в штате Вайоминг, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. Власти прямо не обвиняли Лондри в ее убийстве, однако говорили, что он разыскивается в связи с этим преступлением.

История Петито и Лондри стала известна во всем мире. Молодая пара поехала на принадлежащем Петито белом автодоме "Форд-Транзит" через всю Америку - в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайоминг, где частично расположены Скалистые горы и всемирно известный Йеллоустонский национальный парк. По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя - смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик "Начало нашей кочевой жизни в фургоне" (Beginning Our Van Life Journey) набрал в YouTube миллионы просмотров.

Однако затем Петито перестала связываться с родными, а 1 сентября Брайан вернулся из поездки один. Он не стал говорить ни с полицией, ни с родителями своей невесты, которые пытались узнать у него, куда же пропала Габби и почему он вернулся один, причем на ее машине.

Поход в одиночку

О том, что именно произошло между Петито и Лондри, официально не сообщается, однако коронер, установивший причины смерти девушки, сообщил, что она, вероятно, стала жертвой "домашнего насилия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смерть Габби Петито всколыхнула всю Америку, однако некоторые задаются вопросом: таким ли был бы интерес публики и СМИ, если бы она была не белой, а чернокожей женщиной

Адвокат Лондри Стив Бертолино объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится интимный партнер жертвы. По словам Бертолино, это он посоветовал ему ни о чем не говорить и ни на какие вопросы не отвечать.

Родители Лондри говорят, что последний раз видели своего сына 13 сентября, после того как он вернулся домой во Флориду без своей невесты. По их словам, Брайан в одиночку отправился в туристический поход, но из заповедника так и не вернулся.

Юрист семьи Лондри сообщил журналистам, что принадлежащие Брайану вещи были найдены в одном из природных парков Флориды, на маршруте, который тот часто проходил. Там также была обнаружена машина, на которой передвигался Лондри.

ФБР не предъявила Лондри обвинений, в связи с убийством Петито, однако выписала ордер на его арест и обвинила его в мошенничестве с банковскими картами, в частности, в незаконном использовании дебитной карты Capital One Bank на имя Габби, с которой он снимал суммы, превышающие 1000 долларов уже после ее исчезновения.

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