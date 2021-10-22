Выстрелы актера Алека Болдуина во время съемок привели к гибели оператора и ранению режиссера

6 минут назад

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Оператор Галина Хачинс погибла на съемках вестерна "Раст" в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте - популярный голливудский актер Алек Болдуин. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуса, который находится в критическом состоянии.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось в фильме как предмет реквизита.

"Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел".