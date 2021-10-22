Россия снова обновила максимум новых случаев Covid-19, число смертей тоже растет
В России установлен новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки - 37 141, за этот же период подтверждены 1064 смерти заболевших Covid-19, это тоже самое большое число за весь период пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Накануне, 21 октября, было зафиксировано 36 339 случаев заболевания и подтверждено 1036 смертей.
Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 8166. Следом идут Санкт-Петербург (3233 новых случая) и Подмосковье (2428).
Накануне московские власти ввели в столице локдаун, который продлится с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Аналогичные меры ввели в Московской области.
Ранее президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями и отметил, что это может быть продлено по решению региональных властей.
Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось в два раза. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.
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