Россия снова обновила максимум новых случаев Covid-19, число смертей тоже растет

22 минуты назад

Автор фото, Eric Romanenko/TASS

В России установлен новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки - 37 141, за этот же период подтверждены 1064 смерти заболевших Covid-19, это тоже самое большое число за весь период пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне, 21 октября, было зафиксировано 36 339 случаев заболевания и подтверждено 1036 смертей.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве - 8166. Следом идут Санкт-Петербург (3233 новых случая) и Подмосковье (2428).

Накануне московские власти ввели в столице локдаун, который продлится с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Аналогичные меры ввели в Московской области.

Ранее президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями и отметил, что это может быть продлено по решению региональных властей.