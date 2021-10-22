Семь человек погибли при пожаре на пороховом заводе в Рязанской области
В пожаре на пороховом заводе "Эластик" под Рязанью погибло по меньшей мере семь человек. Судьба еще девяти человек неизвестна. Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщили в российском МЧС.
Данные о пожаре поступили в ведомство в 08:22 мск. Речь идет о предприятии в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области.
"Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", - рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Минздрав подтверждает 5 погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами", - сказали в пресс-службе правительства области.
"По предварительным данным, пять человек погибли на месте, еще двое умерли по пути в больницу", - сказал источник Интерфакса.
На настоящий момент открытое горение на площади 160 квадратных метров ликвидировано. Как сообщают в МЧС, угрозы населению нет, "силы и средства двигаются к месту происшествия".
Федеральное государственное унитарное предприятие "Завод синтетических волокон "Эластик" было открыто в 1962 году. Как говорится на сайте предприятия, в программе вооружений, разработанной до 2015 года, завод был исполнителем государственного оборонного заказа, оставаясь монополистом в РФ по снаряжению и сборке авиационных средств поражения наземных объектов и реактивных снарядов в системах залпового огня, а также выпуска газогенераторов для подводной лодки.
В 2015 году предприятие было признано банкротом, с февраля 2017 года производство на нем приостановили.
Как уточняет источник Интерфакса, возгорание, вероятно, произошло на площадях частной компании, которая располагается на территории завода.
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