Джо Байден: США будут защищать Тайвань от нападения Китая

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда Байдена спросили, будут ли США защищать Тайвань, он ответил, что США "взяли на себя обязательство сделать это"

Президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

Это явное отступление от внешнеполитической позиции США, которую страна занимает уже многие годы.

Но представитель Белого дома позже заявил некоторым американским СМИ, что высказывания президента не означают изменения политики.

В Соединенных Штатах существует закон, согласно которому они должны помогать Тайваню оборонять себя. Из него, однако, неясно, как именно поведут себя США в случае нападения Китая на Тайвань.

Китай пока не отреагировал на комментарии Байдена.

Что сказали Байден и представитель Белого дома?

На мероприятии с участием Си-эн-эн один из участников сослался на недавние сообщения о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, и спросил Байдена, может ли он "пообещать защищать Тайвань" и как страна реагирует на развитие военных технологий в Китае.

Байден ответил: "Да и да". Он добавил, что нет необходимости "беспокоиться о том, станут ли [противники США] более могущественными", потому что "Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории".

Затем его снова спросил ведущий Си-эн-эн Андерсон Купер, встанут ли США на защиту Тайваня в случае нападения Китая. Байден ответил: "Да, у нас есть обязательства это сделать".

Несколько позже представитель Белого дома, похоже, попытался сгладить комментарии президента, заявив американским СМИ, что США "не объявляют о каких-либо изменениях в нашей политике, и в нашей политике не появилось никаких изменений".

Это происходит не в первый раз. В августе Байден высказался похожим образом в интервью ABC News. Белый дом тогда также заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тайвань ежегодно проводит маневры, на которых отрабатывает противодействие китайскому вторжению

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что США должны предоставить острову средства для самозащиты.

Зато Соединенные Штаты поддерживают официальные отношения с Китаем, а также дипломатически признают позицию Китая, согласно которой существует только одно китайское правительство.

Как отреагировали Тайвань и Китай?

Администрация президента Тайваня заявила, что не поддастся давлению, но и не будет предпринимать "опрометчивых шагов", когда получит поддержку.

"Тайвань продемонстрирует твердую решимость защитить себя", - сказал пресс-секретарь президента Ксавьер Ченг. Он также отметил, что администрация Байдена продолжает демонстрировать твердую поддержку Тайваню.

Китай пока не ответил. Но ранее в четверг, до встречи, на которой прозвучали слова Байдена, посол Китая в ООН Чжан Цзюнь обвинил США в "опасных действиях, которые привели ситуацию в Тайваньском проливе в опасное русло".

Напряженность в отношениях между Тайванем и Китаем в последние недели нарастает после того, как десятки боевых самолетов Китая проникли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Китай и Тайвань: главное

Почему у Китая и Тайваня плохие отношения? Китай и Тайвань разделились во время гражданской войны 1940-х годов. С тех пор Тайвань считает себя независимой страной, но Китай рассматривает остров как отколовшуюся провинцию, которая в какой-то момент будет возвращена, при необходимости с применением силы.

Как управляется Тайвань? На острове есть собственная конституция, демократически избранные лидеры и около 300 тысяч военнослужащих в вооруженных силах.

Кто признает Тайвань? Лишь несколько стран признают Тайвань. Большинство признает китайское правительство в Пекине.

Анализ

Стивен МакДонелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Учитывая все недавние разговоры о войне за контроль над Тайванем, важно помнить несколько вещей.

Любая попытка Пекина вернуть себе остров силой будет сложной задачей.

Это не означает, что этого никогда не случится, но любой китайский лидер, который прикажет атаковать, развяжет кровавый идеологический конфликт с использованием высокотехнологичного смертоносного оружия между ханьцами.

При этом совершенно неважно, насколько сильно китайское правительство верит в то, что оно подготовило людей на материке к такому конфликту, накачивая их пропагандой про "тайваньских раскольников" и так далее.

Неважно и то, насколько красочно газета Global Times будет изображать военные успехи кампании; фотографии мертвых вражеских солдат - таких же китайцев - на побережье Тайваня не понравятся никому.

Захват Тайваня принесет новые проблемы: как сохранить контроль над территорией, где подавляющее большинство 24-миллионного населения выступает против правления Коммунистической партии.

Помимо ответственности за все это, лидер, отдавший приказ о таком наступлении, также будет нести ответственность за возникновение колоссальной региональной нестабильности, потенциально способной привлечь войска из Соединенных Штатов, а также других стран, таких как Австралия или даже Япония.

Си Цзиньпин явно хотел бы воссоединить Тайвань с материковой частью Китая под своим руководством, но ставки слишком высоки.

Несмотря на все более яростную риторику некоторых китайских СМИ, можно полагать, что более холодные головы в китайском правительстве не рассматривают возможность неминуемого нападения.