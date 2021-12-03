Число СМИ-"иноагентов" в России превысило 100

час назад

Автор фото, Sergei Karpov/TASS

Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырех журналистов, сотрудничающих с одним из проектов "Радио Свободы", который был объявлен "иностранным агентом" еще в 2017 году. В другой реестр "иноагентов" включена правозащитная организация.

Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" 103 человека и организации. До сих пор в нем было 99 строк.

В список включены Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова. Все они входят в число авторов "Idel.Реалии", судя по сайту проекта. Это издание татаро-башкирской службы "Радио Свободы". "Радио Свобода" и "Idel.Реалии" стали первыми СМИ, объявленными "иностранными агентами" 5 декабря 2017 года.

В реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, сейчас также добавлена ассоциация по защите прав призывников "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право".

"Агенты" по пятницам

В последний раз реестр пополнялся в прошлую пятницу, когда в него внесли главного редактора Sota Vision Олега Еланчика. Тогда же в перечень включили ООО "Нобелевский призыв", учрежденное журналистами, которых объявили "иноагентами" 8 октября - в день, когда главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии.

13 ноября в реестр включили ЛГБТ-активиста Игоря Кочеткова. До этого, 8 ноября, в реестр "иностранных агентов" внесли покинувшего Россию адвоката Ивана Павлова и его коллег, а перед этим, 15 октября, добавили издания Republic и "Росбалт".

8 октября минюст расширил список сразу на 12 пунктов, признав СМИ-"иноагентами" три интернет-издания и девять физлиц (большинство из них - журналисты).

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Самое масштабное пополнение реестра произошло 29 сентября, когда в него внесли 24 новые записи. Тогда "иноагентами" объявили, в частности, издание "Медиазона", ее главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова, а также ряд электоральных экспертов, сотрудничавших с движением "Голос" (признан объединением, выполняющим функции "иноагента").

Общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" стало первым в новом реестре - незарегистрированных общественных объединений, признанных "иностранными агентами". Вторым 29 сентября в него был внесен правозащитный проект "ОВД-Инфо". А 8 ноября список пополнило общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть".

До декабря 2020 года в реестре СМИ-"иноагентов", который минюст ведет с 2017 года, было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода"). В декабре в него были впервые включены физлица (пять человек), которых де-юре по статусу приравняли к СМИ, а затем он начал стремительно пополняться.

Что говорил Путин

В конце октября ситуацию с расширением реестра комментировал президент Владимир Путин. Выступая на заседании клуба "Валдай", он не согласился с тем, что в России могут записывать в "иноагенты" "ковровым образом".

"Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их [иностранных агентов] у нас? Что, каждый второй, что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена", - заявил Путин на фоне опасений, что вскоре список могут пополнить сотни изданий и фамилий.

Отвечая на вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, получившего Нобелевскую премию мира, Путин заявил, что российский закон об "иноагентах" не запрещает иметь собственное мнение, но "деньги из -за бугра должны быть окрашены" (речь, вероятно, идет о пометке, которую должны ставить на своих материалах "иноагенты").

При этом, отметил Путин, в России, в отличие от США, нет уголовной ответственности для "иноагентов". Однако с весны 2021 года в России действует закон, предусматривающий до пяти лет лишения свободы для физлиц-"иноагентов" за "злостное уклонение" от их обязанностей. Сам Путин подписал его в конце прошлого года.

3 декабря тема "иноагентов" была поднята во время разговора Путина с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Путин сказал, что закон должен отвечать "тем целям, ради которых он принят", а Памфилова отметила, что нужно сделать так, чтобы закон "не ударял незаслуженно по тем, кто этого не заслуживает".