Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории и освобожден

49 минут назад

Автор фото, Viacheslav Prokofiev/TASS

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов был освобожден из следственного изолятора в Черногории после того, как получил убежище в этой стране. Бизнесмен был заочно арестован российским судом в 2017 году.

Об освобождении Исмаилова сообщает Vijestima и другие черногорские издания. Эту информацию им подтвердил адвокат Милош Вуксанович, объяснив, что пребывание Исмаилова в экстрадиционном заключении перестало быть необходимым в связи с предоставлением ему убежища. Бизнесмен ожидал экстрадиции на основании ордера, выданного Россией.

"Он получил политическое убежище и уже освобожден из-под ареста", - сказала Интерфаксу российский адвокат Марина Русакова. По ее словам, получение политического убежища не предполагает выдачу, поэтому Исмаилов не будет выдан России. Власти Черногории пока не подтвердили освобождение, другие детали неизвестны.

Исмаилов - бывший владелец Черкизовского рынка и нескольких крупных объектов недвижимости в Москве. Он был арестован в Подгорице 1 октября на основании российского ордера. Россия объявила его в розыск по обвинению в организации убийства двух предпринимателей.

Решение властей Черногории об аресте было обжаловано. "Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это одно из оснований обжалования", - говорила адвокат Русакова.

Бизнесмен был заочно арестован российским судом в ноябре 2017 года. Тогда Русакова сообщила, что ее подзащитному предъявлены обвинения в организации убийства двоих человек и незаконном обороте оружия.

В феврале 2020 года брат бизнесмена Рафик Исмаилов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу об убийстве бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева на Новорижском шоссе в Подмосковье. Савкин был владельцем торговых комплексов "Строй маркет", Брылев - учредителем компании "Люблино моторс".

Они были убиты в мае 2016 года. По версии следствия, Тельман Исмаилов и его братья разработали план убийства, согласно которому киллер застрелил Савкина и Брылева. Тела бизнесменов с простреленными головами нашли на обочине Новорижского шоссе в автомобиле марки Toyota Land Cruiser.

Исмаилов родился в 1956 году в Баку. В 1989 году основал группу АСТ, которая в разные годы владела частью московского Черкизовского рынка (Исмаилов владел им совместно с бизнесменом Зарахом Илиевым), рестораном "Прага" на Арбате, "Военторгом" на Воздвиженке и т.д. Оборот АСТ Исмаилов оценивал в интервью "Ведомостям" в 2 млрд долларов, а саму компанию - в 3 млрд долларов.

В 2009 года Черкизовский рынок был закрыт, после чего бизнес Исмаилов пошел под откос. Ему пришлось продать большинство активов, в том числе "Военторг" и проект новой гостиницы на Никитском бульваре.

В 2015 году Исмаилов был признан в России банкротом, а спустя два года Басманный суд Москвы заочно арестовал его из-за предъявленного обвинения в организации двух убийств и незаконном обороте оружия.

Адвокат Вуксанович ранее говорил изданию Pobjeda, что арест и задержание бизнесмена были необоснованными, учитывая тот факт, что Исмаилов находится в процессе получения убежища. Он называл преследование бизнесмена политически и экономически обусловленным, не вдаваясь при этом в детали.