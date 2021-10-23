Обвинительный вердикт выходцу из СССР, связанному с Трампом. Обзор событий на утро 23 октября

55 минут назад

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Москва и Кишинев не смогли согласовать условия нового контракта на поставку газа, Молдове грозит энергетический кризис. Присяжные признали ключевого фигуранта "Украинагейта" Льва Парнаса виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний США. Минтранс России предлагает резко поднять цены на проезд по платным автодорогам.

Эти и другие события - в обзоре Би-би-си.

Поставки газа в Молдову - под угрозой

Двухдневные российско-молдавские переговоры в Москве по поставкам газа закончились безрезультатно - "Газпром" и представители правительства Молдовы не смогли согласовать условия нового контракта.

Как сообщил Интерфаксу источник, близкий к переговорам, российская сторона предложила "справедливую рыночную цену" с предоставлением дополнительной 25% скидки. Сумма не называется.

"Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долл. США (без учета Приднестровья). Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - цитирует его агентство.

Поставки газа в Молдову после 1 ноября оказались под угрозой, отметил он.

"В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - сказал собеседник Интерфакса.

"Газпром" 1 октября продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц. В газовом секторе страны сложилась тревожная ситуация - компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа превышает поставки топлива из России, а это может вызвать и проблемы с поставкой электроэнергии.

Правительство Молдовы в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения, что позволит в ускоренном порядке выделить бюджетные средства для закупки дополнительных объемов газа.

Молдова не признает долг за российское топливо - президент страны Майя Санду ранее заявляла, что Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.

Об этом же заявила в пятницу и премьер Наталья Гаврилица. "Историческая задолженность - это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Moldova 1 (цитата по РИА Новости).

Фигурант "Украинагейта" признан виновным

Жюри присяжных федерального суда США признало американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний в стране.

Парнас известен как близкий соратник Руди Джулиани - бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката экс-президента Дональда Трампа. Скандал с его участием получил название "Украинагейта".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лев Парнас (слева) в 2019 году внес залог в размере 1 млн долларов и с тех пор находится под домашним арестом

По данным обвинения, Парнас, а также его бывший соратник Игорь Фруман незаконно пожертвовали различным структурам, связанным с Республиканской партией и избирательным штабом Дональда Трампа, крупную сумму, полученную от российского бизнесмена Андрея Муравьева.

Кроме того, как утверждал в суде прокурор, они пытались оказать политическое влияние не только ради своих финансовых интересов, но и для продвижения политических интересов некоего украинского чиновника, который добивался отставки посла США на Украине.

Обвинительный вердикт вынесли присяжные и в отношении другого выходца из СССР, Андрея Кукушкина - компаньона бизнесмена Муравьева.

Известно, что Фруман признал свою вину еще в сентябре прошлого года. Парнас заявляет, что не нарушал американских законов - его адвокаты утверждают, что средства Муравьева пошли на инвестиции, а не на спонсирование избирательной кампании.

Би-би-си подробно писала об этой истории.

В России собираются поднять цены на проезд по платным автодорогам

Максимальную стоимость проезда легковых автомобилей по новым платным автодорогам в России предлагают увеличить с 3 руб 65 коп до 8 рублей за километр. Соответствующий законопроект подготовило российское министерство транспорта.

По уже проложенным платным трассам максимальную цену проезда предлагается поднять до 5 рублей за километр.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Для крупнотоннажных автомашин рост стоимости проезда будет ещё более значительным.

Минтранс мотивирует это необходимостью увеличения темпов строительства дорог в условиях дефицита бюджетного финансирования и ссылается на то, что в России средний тариф на проезд по платным автодорогам ниже, чем в Европе.

"По результатам приведения тарифа за 1 км платного участка автомобильной дороги зарубежного государства к уровню покупательной способности граждан Российской Федерации средний тариф в Европе составляет 3,59 рублей за 1 км, что на 35,5% выше, чем средний тариф за 1 км в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов в беседе с изданием secretmag.ru предупредил, что увеличение тарифов за проезд по платным дорогам может убить автомобильный туризм в России.

"Дорога от Москвы до Сочи будет стоить 5000 рублей, плюс столько же обратно. С учётом бензина поездка обойдётся в 26 000 рублей - дешевле в Турцию слетать. Если ехать от столицы до Петербурга по М11, только по тарифу придётся заплатить 3500 рублей. "Сапсан" столько стоит. Поэтому автотуризм в этом плане прекратится", - приводит его слова издание.

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