Гибель Галины Хатчинс на съемках: Алеку Болдуину сказали, что пистолет не заряжен

9 минут назад

Автор фото, Jim Weber/The New Mexican Подпись к фото, Как рассказали участники съемки, Алек Болдуин был сильно потрясен случившимся

Реквизитный пистолет, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемочной площадке, был выдан ему помощником режиссера. Тот дал понять, что оружие безопасно, свидетельствуют показания свидетелей.

Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение в грудь во время съемок фильма "Раст" в четверг. Режиссер Джоэл Соуза, стоявший за ней, был ранен. 48-летний мужчина был отправлен в больницу из-за травмы плеча. Сообщается, что его уже выписали.

Новые подробности полицейского расследования стали известны в пятницу, когда у суда Санта-Фе, штат Нью-Мексико, было официально запрошено разрешение на проведение обыска.

Помощник режиссера взял один из трех реквизитных пистолетов, которые подготовил работавший на съемках специалист по оружию, и передал его Алеку Болдуину. Согласно собранным показаниям, он объявил, что пистолет не заряжен.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Не представляю, что должно было произойти". Что случилось на съемочной площадке "Раста".

Помощник режиссера также не знал, что в оружии были боевые патроны, говорилось в документе.

В материалах полиции также указано, что испачканная кровью одежда Болдуина была изъята как улика вместе с пистолетом. Другое реквизитное оружие также забрала полиция.

63-летний актер был допрошен полицейскими, однако никому не было предъявлено обвинение по поводу случившегося.

Накануне Болдуин прокомментировал произошедшее и рассказал, что убит горем.

"Нет слов, чтобы описать моё потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс - матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с её мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье", - написал Болдуин в "Твиттере".

Галина Хатчинс рассказывала на своем сайте, что она родилась и выросла "в окружении оленей и атомных подводных лодок": в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом. Закончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Галина Хатчинс в 2019 году