Комендантский час для непривитых. Румыния вводит новые ограничения для борьбы с коронавирусом

Ник Торп

Корреспондент Би-би-си по Восточной Европе

14 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за нехватки больничных мест некоторых румынских пациентов, находящихся в критическом состоянии, отправляют на лечение за границу

Румыния - одна из худших стран ЕС по уровню вакцинации от коронавируса. Доля получивших прививку здесь примерно такая же, как в России. Власти винят в низких показателях вакцинации население и вводят новые ограничения, в том числе - комендантский час для непривитых.

"Иногда мне кажется, что вся страна превратилась в отделение реанимации", - говорит руководитель отделения интенсивной терапии в одной из больниц на западе Румынии Дорел Сандеск.

Палаты интенсивной терапии в стране переполнены, десятки пациентов, находящихся в критическом состоянии, были перевезены на лечение в Венгрию и Польшу.

С 25 октября в Румынии вступят в силу новые ограничения: ношение масок станет обязательным на улице и в помещении, непривитым будет запрещено покидать свои дома после восьми вечера. Однако насколько местные власти будут следить за соблюдением этих правил, пока остается под вопросом.

По усредненным данным за последнюю неделю, каждый день в Румынии коронавирусом заболевают 15 тысяч человек (население страны - 19,4 млн). Уровень вакцинации здесь составляет чуть больше 29%: это наихудший показатель среди стран ЕС после Болгарии (там вакцинировано всего 19,4% населения).

В один из последних дней в стране от ковида умерли 574 человека, а в среднем за последнюю неделю умирали по 389 человек в день.

Общая смертность от коронавируса в Румынии составляет 226 человек на миллион населения. Средний показатель по Евросоюзу - 24 смерти на миллион.

Летом Румыния продала партии вакцины в Ирландию, Данию и Вьетнам из-за слабого спроса внутри страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правительство Румынии призывает население сделать прививку. Пока получается не очень.

Власти винят в столь низких показателях рядовых граждан, слишком многие из которых, по их мнению, доверяют конспирологическим теориям о вреде вакцины больше, чем врачам. Население в ответ обвиняет власти в плохом руководстве, развале системы здравоохранения, и, главное, в коррупции.

В попытке улучшить показатели власти среди прочего проводят так называемые "прививочные марафоны". Один из таких проходит на этих выходных в Бухаресте: шесть центров вакцинации работают день и ночь. В пятницу спустя два часа после открытия центров прививку от коронавируса сделали более тысячи человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, 2 октября в Румынии прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

В городе Рошиорий-де-Веде, расположенном к юго-западу от Бухареста, центр вакцинации перевели из спортивного стадиона в клуб для пенсионеров с двумя комнатами. В центре объяснили это тем, что спрос на вакцину слишком слабый и в большом помещении нет необходимости.

В одном из баров в городе Тимишоара на западе Румынии официант случайно услышал, как один из посетителей рассказывал другому, что у того нет вакцины. "Допивайте побыстрее, затем вам придется уйти", - сказал официант, оглядываясь по сторонам в поисках полиции.

По сообщениям местных СМИ, в городе Ботошани на севере страны жениха не пустили на собственную свадьбу после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат.