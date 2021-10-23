Петербург закроется на коронавирусный локдаун с 30 октября до 7 ноября

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Музеи Питера, в том числе Эрмитаж (на фото) работать будут, но попасть в них можно будет только с QR-кодом или свежим тестом на вирус

Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой объявили коронавирусный локдаун: с конца октября и до 7 ноября во втором городе России закроется почти все, кроме продовольственных магазинов.

Как объявила в субботу администрация Санкт-Петербурга, с 30 октября до 7 ноября в городе будут закрыты школы, все увеселительные заведения, рестораны, бары, кафе и все магазины, кроме тех, где более 30% ассортимента составляет продовольствие.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос. Исключение сделано лишь для кафе на вокзалах и автозаправках, а также для производственных столовых.

Из развлекательных учреждений работать будут только театры и музеи, но попасть в них можно будет только с QR-кодом (подтверждением вакцинации) или с отрицательным тестом на коронавирус.

Отменяются и все спортивные мероприятия.

Президент России Владимир Путин, реагируя на всплеск числа заражений и смертей от ковида в России, ранее объявил дни с 30 октября по 7 ноября "нерабочими".

После этого многие россияне начали планировать на неожиданные каникулы увеселительные поездки, что грозит еще большим ростом числа заражений, и российские регионы начали вводить карантинные меры на эти дни.

Петербургские власти еще до субботнего объявления тоже объясняли свои планы в тм числе нежеланием привлекать в город туристов в эти "нерабочие дни".

Москва объявила похожие ограничения 21 октября, причем ввела их с 28 октября.

Очередной всплеск заражений коронавирусом начался в России в конце сентября, и за последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.

В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.