Петербург закроется на коронавирусный локдаун с 30 октября до 7 ноября
Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой объявили коронавирусный локдаун: с конца октября и до 7 ноября во втором городе России закроется почти все, кроме продовольственных магазинов.
Как объявила в субботу администрация Санкт-Петербурга, с 30 октября до 7 ноября в городе будут закрыты школы, все увеселительные заведения, рестораны, бары, кафе и все магазины, кроме тех, где более 30% ассортимента составляет продовольствие.
Заведения общественного питания смогут работать только на вынос. Исключение сделано лишь для кафе на вокзалах и автозаправках, а также для производственных столовых.
Из развлекательных учреждений работать будут только театры и музеи, но попасть в них можно будет только с QR-кодом (подтверждением вакцинации) или с отрицательным тестом на коронавирус.
Отменяются и все спортивные мероприятия.
Президент России Владимир Путин, реагируя на всплеск числа заражений и смертей от ковида в России, ранее объявил дни с 30 октября по 7 ноября "нерабочими".
После этого многие россияне начали планировать на неожиданные каникулы увеселительные поездки, что грозит еще большим ростом числа заражений, и российские регионы начали вводить карантинные меры на эти дни.
Петербургские власти еще до субботнего объявления тоже объясняли свои планы в тм числе нежеланием привлекать в город туристов в эти "нерабочие дни".
Москва объявила похожие ограничения 21 октября, причем ввела их с 28 октября.
Очередной всплеск заражений коронавирусом начался в России в конце сентября, и за последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.
В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.
Власти объясняют высокую смертность низкими темпами прививочной кампании: полностью привита пока всего примерно треть населения.
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