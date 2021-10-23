1,7 миллиона человек: границу США с Мексикой пыталось пересечь рекордное число мигрантов. В кризисе винят Байдена
За последний год на границе США с Мексикой было задержано более 1,7 млн человек - это рекордный показатель за всю историю. Республиканцы обвиняют президента Байдена в том, что его это обещание дать мигрантам гражданство спровоцировало их колоссальный наплыв.
Как сообщает погранично-таможенная служба США, более половины задержанных были депортированы обратно в свои страны.
Кроме того, из статистической сводки погранично-таможенной службе за последний финсансовый год, с сентября по сентябрь, следует, что 1,7 млн задержаний, строго говоря, не означают, что задержаны были 1,7 млн разных людей: многие нелегалы после выдворения повторяли попытку попасть с США, некоторые - не один раз.
Попасть в Америку пытались граждане более чем 160 стран. Большинство мигрантов прибыли из Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. В основном это люди среднего возраста (более 1,1 млн человек). В то же время по данным властей США за последние 12 месяцев границу пыталось пересечь рекордное число детей без сопровождения взрослых - более 145 тысяч.
Для сравнения: под подсчетам Human Rights Watch, за 10 месяцев с начала 2020 года южную границу с ЕС пытались незаконно пересечь около 73 тысячи мигрантов. Еще несколько тысяч в последние месяцы пытаются попасть в Европу через Беларусь.
За последнее время рейтинг президента Джо Байдена, и без того ослабленный поспешным выводом войск из Афганистана, продолжил падать не в последнюю очередь из-за его миграционной политики.
Байден обещал быть более гуманным к мигрантам (а демократы постоянно обвиняли бывшего президента Дональда Трампа в бесчеловечном обращении с ними), однако за время его президентства обстановка на южной границе только ухудшилась.
Теперь, согласно результатам опроса, проведенного в начале октября, лишь 35% граждан США поддерживают действия Байдена по вопросам миграции.
Число мигрантов, задержанных на южной границе США за прошедшие 12 месяцев, побило рекорд 20-летней давности. В 2000 году границу пытались нелегально пересечь более 1,6 миллиона человек.
Джо Байден попал под огонь критики еще и за то, что он так ни разу и не посетил границу за время своего президентства. Пресс-секретарь Белого дома ответила на один из вопросов на эту тему, что Байден был на границе США с Мексикой в 2008 году.
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