В Колумбии схвачен наркобарон Отониэль. В его поимке участвовали десятки вертолетов и сотни военных

38 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Армия опубликовала снимок Усуги в окружении военных

В Колумбии схвачен самый разыскиваемый преступник - глава крупнейшего наркокартеля страны Отониэль. Власти назвали это событие сопоставимым с задержанием Пабло Эскобара.

Задержание наркобарона, настоящее имя которого Даиро Антонио Усуга, совместно осуществили полиция, армия и ВВС Колумбии.

Ранее правительство установило вознаграждение в 800 тысяч долларов за информацию о его местонахождении, а США за его поимку предлагали 5 млн долларов.

Президент Колумбии Иван Дуке выступил с телеобращением по случаю поимки Отониэля.

"Это сильнейший удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке, - сказал он. - Это сравнимо только падением Пабло Эскобара в 1990-е".

Отониэль был схвачен в джунглях в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой. Убежище наркобарона было окружено восемью кольцами охраны.

В операции принимали участие 500 военных при поддержке 22 вертолетов. Один полицейский погиб.

Отониэль использовал целую сеть убежищ, чтобы менять местоположение и уходить от преследующих его властей. Чтобы затруднить слежку, он не пользовался мобильным телефоном и поддерживал связь с внешним миром с помощью курьеров.

Однако место, где его поймали, было вычислено еще две недели назад, пишет газета El Tiempo.

Начальник полиции Хорхе Варгас заявил, что передвижения главаря картеля отслеживали более 50 экспертов с помощью спутниковых снимков. Были задействованы спецслужбы США и Британии.

Президент Дуке назвал операцию "крупнейшим проникновением в джунгли в военной истории страны", передает агентство Франс пресс.

Колумбийская армия опубликовала фотографию, на которой Отониэля в наручниках и резиновых сапогах окружают солдаты.

Чем занимается "Клан залива"

За последние годы правоохранительные органы Колумбии несколько раз пытались задержать 50-летнего наркобарона, однако до сих пор это им не удавалось.

Отониэль считался главой так называемого "Клана залива" - могущественной криминальной организации, которая занимается торговлей наркотиками, торговлей людьми, незаконной добычей золота и вымогательством.

США характеризуют банду как "хорошо вооруженную и крайне склонную к насилию" организацию.

Группировка функционирует в 10 из 32 провинций Колумбии, а также имеет влияние за рубежом.

Автор фото, Reuters

Отониэль стал главой "Клана залива" после того, как прежний лидер - его брат, известный как "Джованни", - был убит в ходе полицейской операции в 2012 году, когда встречал Новый год.

В настоящий момент в рядах "Клана" состоят порядка 1200 вооруженных боевиков, причем ключевые посты занимают в основном члены семьи Усуга. За последние годы участников банды арестовывали в Аргентине, Бразилии, Гондурасе, Перу и Испании.

Известно, что она контролирует многие из каналов контрабанды наркотиков из Колумбии в другие страны - в частности, в США и Россию.

Власти Колумбии, однако, считают, что в последние годы численность организации сократилась из-за активных полицейских операций по поиску ее членов. Многие из главарей "Клана" скрываются в глубине джунглей.

Как в Колумбии, так и в США Отониэлю будет предъявлено множество обвинений, в том числе числе контрабанда наркотиков в Соединенные Штаты, убийство полицейских и привлечение к нелегальной деятельности детей.