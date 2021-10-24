Ультраправые в Германии вооружались, чтобы не пускать мигрантов, проникших через Беларусь в Польшу

54 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Плакат с надписью: "Против старых и новых нацистов". Демонстрация против попыток ультраправых остановить мигрантов из Польши

Несколько членов ультраправой группировки задержаны полицией в Германии с оружием. Они намеревались не дать попасть в страну мигрантам, проникшим в соседнюю Польшу через территорию Беларуси.

Группа из 50 человек была вооружена газовыми баллончиками, также у них изъяты штык, нож-мачете и полицейские дубинки, сообщили в полиции.

Как предполагается, это сторонники неонацистской ультраправой партии "Третий путь", которая призвала своих членов не допустить в страну нелегальных мигрантов, число которых заметно выросло с августа, через польскую границу.

Представитель полиции сообщил, что ультраправых активистов разоружили и заставили покинуть приграничную территорию неподалеку от города Губена, где они находились в ночь с субботы на воскресенье.

Несколько ранее там же прошла демонстрация против патрулей, организованных ультраправыми. Ее организаторы сказали сайту Германии Der Spiegel, что не хотят оставлять этот район в руках неонацистов. "Мы хотим показать, что право на убежище является неотъемлемым правом человека", - заявили они.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Остановите потоп просителей убежища" - плакат на демонстрации ультраправых в Берлине

Власти Германии отправили дополнительно 800 полицейских на границу с Польшей для выявления нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в страну через Беларусь и Польшу.

В воскресенье министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отметил, что в настоящий момент днем и ночью на границе находятся сотни полицейских и что он "готов увеличить их число еще больше".

Он также добавил, что в этом году в Германию из Польши и Беларуси прибыли 6162 мигранта без документов. Причем если ранее на этой неделе он говорил, что у Германии нет никаких намерений закрывать границу с Польшей, то в воскресенье заявил, что не исключено, что котроль на границе будет возобновлен. Хотя, по его словам, это уже будет входить в задачу нового правительства.

Переговоры о новой правящей коалиции в Германии еще не завершились. Их участники, однако, говорят о значительном прогрессе, позволяющем им рассчитывать сформировать правительство к началу декабря.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Германия заметно увеличила полицейское присутствие на границе с Польшей. Снимок сделан 12 октября: полиция задержала четырех мигрантов из Афганистана, пытавшихся нелегально перейти границу из Польши