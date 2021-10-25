Дайджест: Москва готовится к локдауну, в регионах вводят нерабочие дни

15 минут назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В Москве с понедельника вводятся новые ограничения в связи с резким ростом заболеваемости Covid-19. В четверг Москву ожидает новый локдаун.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с понедельника людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, предписано не покидать места проживания, ограничения будут действовать в течение четырех месяцев - с 25 октября по 25 февраля 2022 года.

Они не распространяются на тех, кто переболел Covid-19 в последние полгода, а также полностью вакцинированных.

Также в указе Собянина содержится требование к работодателям о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников.

В понедельник также вводятся нерабочие дни в шести российских регионах - Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской и Курской областях, а также в Пермском крае.

С 28 октября по 7 ноября в Москве будет введен новый локдаун. Закроются магазины, рестораны и другие предприятия сферы услуг, в школах объявлены каникулы. Похожие ограничения вводятся и в других регионах страны.

Всплеск заражений коронавирусом начался в России в конце сентября, и за последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза.

Автор фото, Anadolu Agency

Представители правящего в Афганистане движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) заявили, что приветствуют слова российского президента Владимира Путина о возможности исключения лидеров движения из списка террористов.

"Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан" (так талибы называют государство - прим. Би-би-си) приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в подходы к Афганистану. Мы стремимся к позитивным отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности", - написал пресс-секретарь афганского МИД Абдул Кахар Балхи в "Твиттере".

На прошлой неделе на заседании клуба "Валдай" Путин допустил возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций, но подчеркнул, что решение должно быть принято на уровне ООН.

"В зависимости от этого будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций, - сказал он. Все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список".

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Бывшая сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвиняет руководство социальной сети в том, что оно ставит прибыль выше безопасности и интересов пользователей, выступит сегодня с показаниями перед объединенным комитетом парламента Великобритании по законопроекту о безопасности в интернете.

Газета Sunday Times в преддверии выступления цитирует Хауген, которая говорит, что в Facebook критически мало сотрудников, которые могут отслеживать угрозы национальной безопасности, исходящие, в частности, со стороны России и Ирана.

Она говорит, что в ее подразделении, которое отвечало за мониторинг социальной активности государств по всему миру, работало всего шесть или семь человек.

По словам Хауген, она и ее коллеги были свидетелями того, как иранские власти шпионят за другими государствами. Ее команда также фиксировала случаи, когда китайские спецслужбы использовали соцсеть для слежки за уйгурами по всему миру.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Бывшая сотрудница Facebook о правилах работы компании

"В Facebook, которая имеет почти три миллиарда активных пользователей, всего 200 человек работают над обнаружением и устранением угроз, связанных со скрытым влиянием и шпионажем", - говорит Хауген.

Она призвала Британию и другие государства к более жесткому регулированию соцсети для защиты демократии.

Bloomberg, в свою очередь, обращает внимание на еще один аспект, связанный с разоблачениями Хауген.

Речь идет о работе соцсети в таких странах, как Индия и Пакистан. Газета цитирует сотрудника Facebook, который отслеживал контент, предлагаемый новым пользователям в этих странах в рамках эксперимента по контролю за действиями алгоритмов Facebook.

"За три недели я увидел больше изображений мертвых людей, чем за всю свою жизнь", - сказал сотрудник.

В рамках эксперимента стало понятно, что в лентах пользователей появляется много фейковых новостей, направленных на разжигание межнациональной вражды, в частности, там были сообщения о терактах, взрывах и убийствах, якобы совершенных пакистанцами.

В Facebook говорят, что этот эксперимент помог им усовершенствовать систему отслеживания подобного контента и его блокировку.

Автор фото, Los Angeles Times

Газета The Washington Post задается вопросом о безопасности использования огнестрельного оружия на съемках фильмов, после того как актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

Трагедия вызвала дискуссии о соблюдении техники безопасности на съемочных площадках, а также о том, насколько защищен технический персонал, который выполняет потенциально опасную для жизни работу.

Издание цитирует сенатора от штата Калифорния Дэйва Кортезе, который заявил, что предложит законопроект, запрещающий использование на съемках фильмов и в театральных постановках боевых патронов и оружия.

Некоторые представители киноиндустрии говорят, что компьютерные технологии уже давно позволяют изобразить выстрелы из оружия и критикуют коллег за то, что они подвергают ненужному риску жизни работающих на площадке сотрудников.

По данным агентства Associated Press, с 1990 по 2016 год в США на съемочных площадках погибли по меньшей мере 43 человека и более 150 получили серьезные травмы.

Впрочем, как отмечает газета, проблема гораздо шире, и касается она ущемления прав работников киноиндустрии в целом. Зачастую их рабочее время не нормировано, а условия работы на съемочной площадке оставляют желать лучшего.

При этом судебных разбирательств по таким делам немного: часто работники подписывают контракты, в которых прописан запрет на подачу иска к продюсерам фильма. Тот, кто не скован подобными контрактами, также старается не жаловаться из-за опасений потерять работу в высококонкурентной среде индустрии развлечений.

Автор фото, AFP

Древние египтяне могли проводить мумификацию мертвых на 1000 лет раньше, чем все привыкли думать, пишет Guardian.

В 2019 году археологи обнаружили мумию высокопоставленного дворянина по имени Хуви. По предварительным данным ученых, он мог жить, умереть и быть забальзамированным в период Древнего царства - около 4000 лет до нашей эры.

Ученые говорят, что Хуви может оказаться старейшей из когда-либо обнаруженных египетских мумий.

Если это подтвердится, то ученым придется пересмотреть все представления о мумификации в Древнем Египте.

"Используемые для создания мумий техника, материалы, их происхождение и связанные с ними торговые пути сильно повлияют на наше понимание Древнего Египта", - цитирует газета главу кафедры египтологии Американского университета в Каире Салиму Икрам.