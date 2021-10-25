Коронавирус: Британия ставит рекорды заражаемости, но ждет обычного рождества; Китай ограничивает въезд в Пекин

33 минуты назад

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Великобритания занимает одно из первых мест в мире по темпам распространения Covid-19, однако власти пока страны не намерены вводить новые ограничения, полагаясь на успех вакцинации. Новая волна пандемии накрывает Восточную Европу, где процент вакцинированного населения пока невелик, а Китай запрещает въезд в столицу жителям регионов со случаями заболевания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений в мире за последние 28 дней составило около 12 млн, при этом в результате Covid-19 скончались около 199 тысяч человек. Сейчас недельная заражаемость относительно невысока по сравнению с летними показателями: на прошлой неделе заразились 2,9 млн человек, а в августе, на прошлом пике роста, недельное число заражений держалось на уровне 4,5 млн.

Однако во многих странах мира пандемия выходит на новую волну, и власти некоторых государств принимают ограничительные меры. Особенно активно вирус распространяется в странах Восточной Европы, в том числе в России, а также в Великобритании.

Британия: рекордная заражаемость, но власти обещают нормальное рождество

По итогам воскресенья в Британии зафиксированы самые высокие в мире темпы распространения ковида: здесь в последние дни фиксируют по 40-50 тыс. новых диагнозов. На втором месте по этому показателю - Россия (около 38 тыс.), на третьем - Турция (около 25 тыс.) и Украина (более 20 тыс. заболевших каждый день). Университет Джонса Хопкинса также приводит число заболевших в странах мира за последние 28 дней: по этому показателю на первом месте в мире - США (около 2,5 млн новых случаев), на втором - Великобритания (1,1 млн), на третьем - Турция (812 тыс.), на четвертом - Россия (около 800 тыс.).

По последним данным Бюро национальной статистики, сейчас коронавирусом заражен один из каждых 55 британцев. Советник правительства профессор Питер Оупеншоу в эфире Би-би-си назвал эту цифру "поразительно высокой" по сравнению с другими западноевропейскими странами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Борис Джонсон в центре вакцинации населения

Впрочем, смертность в Великобритании - значительно меньше, чем в России или на Украине, где печальные рекорды ставятся не только по числу заболевших, но и умерших. Эксперты связывают это с успешной вакцинацией населения: полную иммунизацию прошли около 67% британцев.

Но из-за высокой заражаемости многие врачи предлагают властям начать реализацию так называемого "плана Б", то есть обязательное ношение масок в транспорте и закрытых общественных местах, использование ковид-паспортов и работа офисных сотрудников из дома.

Однако власти пока не намерены возвращать какие-либо ограничительные меры. В понедельник министр здравоохранения Саджид Джавид пообещал в эфире Би-би-си, что у британцев будет обычное рождество, но призвал жителей страны вести себя ответственно и делать прививки. В том числе Лондон проводит повторную вакцинацию подростков и самых уязвимых категорий населения (последним предлагают сделать уже третий укол). Оупеншоу при этом призывает правительство к активным действиям и опасается, что в противном случае Британию ждет еще одно рождество в локдауне.

Особенное беспокойство экспертов вызывает высокая загруженность Национальной системы здравоохранения: хотя сейчас число госпитализаций больных ковидом относительно невелико, за время пандемии значительно выросло число тех, кто ждет медицинских процедур, не связанных с коронавирусом. Сейчас в очереди на госпитализацию стоят около 5,7 млн британцев.

Правительство уже объявило о дополнительных вложениях в систему здравоохранения в размере 6 млрд фунтов. Благодаря инвестициям правительство рассчитывает увеличить эффективность работы системы на 30% к 2024 году.

До 25 тыс. участников конференции по климату в Глазго

В Глазго через неделю начнется крупнейшая климатическая конференция COP26 под эгидой ООН, в которой примут участие 20-25 тыс. человек. Министр здравоохранения Шотландии Хумза Юсаф признал, что подобное скопление людей может привести к росту заражаемости, однако подчеркнул, что во время мероприятия будут соблюдаться все меры безопасности.

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"В мире нет ни одного эксперта по общественному здравоохранению, который бы не счел риском прибытие в один город десятков тысяч людей во время глобальной пандемии, - сказал Юсаф. - Разумеется, есть риск роста случаев ковида после конференции, но мы сделаем все возможное, чтобы его минимизировать".

Министр добавил, что пока Шотландия не планирует вводить дополнительные ограничения и сказал, что конференция пройдет с соблюдением социального дистанцирования.

На конференции будут обсуждаться шаги по сокращению глобальных выбросов парниковых газов и борьбе с загрязнением океанов. В числе прочих ее проведение активно поддерживают члены британской королевской семьи.

Пекин закрыт для приезжих из городов со случаями ковида

Власти Китая запретили въезд в столицу страны приезжим из городов, где в последнее время был зафиксирован хотя бы один случай заражения. Жителям Пекина также не рекомендуют покидать город без веских причин.

На прошлой неделе был на неопределенный срок отложен пекинский марафон, в котором должны были принять участие около 30 тыс. бегунов.

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Пока число новых случаев коронавируса в Китае очень невелико: в воскресенье здесь было зарегистрировано только около 40 заболевших, а за всю прошлую неделю, согласно официальным данным, заболели 133 человека из 11 провинций. Однако все эти случаи связаны с более заразным штаммом "Дельта". В нескольких северных частях Китая введен карантин, коснувшийся десятков тысяч людей.

В феврале Пекин готовится принять зимнюю олимпиаду, и власти намерены жестко пресекать любые намеки на рост заражаемости. Организаторы, по крайней мере сейчас, планируют допустить на игры зрителей из числа местных жителей.

Китай придерживается политики "нулевой толерантности" к ковиду, то есть власти пытаются искоренить вирус полностью. При этом власти многих других стран, в том числе западных, подходят к борьбе с пандемией иначе и стараются создать условия, при которых общество находит способы жизни с Covid-19.

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