"Орбитальный риф": Джефф Безос строит частную космическую станцию для киносъемок, туризма и исследований

29 минут назад

Автор фото, Blue Origin Подпись к фото, Blue Origin показала, как будет выглядеть будущая станция

Компания Blue Origin Джеффа Безоса в партнерстве с корпорациями Boeing и Sierra Space собирается построить коммерческую орбитальную станцию под названием "Орбитальный риф". По замыслу создателей, она станет первым в истории космическим бизнес-парком, который будет сдавать площади за деньги. Открыть станцию хотят до конца десятилетия, то есть не позже 2030-го года.

Планируется, что на станции смогут разместиться до десяти человек. Компания говорит, что "Орбитальный риф" можно будет использовать для киносъемок в условиях невесомости и проведения различных исследований. Запланировано и создание "космического отеля" для туристов.

"На "Орбитальном рифе" найдется место для всех, - сказано в заявлении компании, распространенном вечером в понедельник. - [Его смогут использовать] космические агентства с большим опытом, консорциумы высоких технологий, государства без космических программ, масс-медиа, туристические компании, устремленные в будущее инвесторы, бизнесмены и спонсируемые изобретатели".

У "Рифа" уже есть аккаунт в "Твиттере", где можно следить за ходом создания станции, пока в нем всего два твита; создан также официальный сайт проекта.

Общая планируемая площадь станции - около 3000 квадратных метров. На пресс-конференции в понедельник представители Blue Origin и Sierra Space отказались назвать примерную стоимость станции. Однако Джефф Безос ранее обязался инвестировать в Blue Origin, который также занимается отправкой туристов в космос, как минимум миллиард долларов в год.

Как сказано в сообщении Blue Origin, партнеры компании по проекту станции возьмут на себя проектирование отдельных модулей. Sierra Space, например, создаст жилой модуль Large Integrated Flexible Environment (LIFE) и космолет Dream Chaser, который сможет взлетать и садиться на обычные взлетно-посадочные полосы.

Что будет с МКС?

Объявлении компании Безоса прозвучало на фоне дискуссии о будущем Международной космической станции (МКС). Станция будет получать финансирование по меньшей мере до 2030 года, но она нуждается в срочном ремонте. Представители Роскосмоса говорили, что около 80% систем на станции эксплуатируются дольше запланированного срока.

Автор фото, Roscosmos via REUTERS Подпись к фото, Первой профессиональной актрисой, слетавшей в космос, недавно стала россиянка Юлия Пересильд. Безос рассчитывает, что его станция, так же как МКС, будет использоваться как съемочная площадка.

В апреле глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что Россия собирается продолжать работу на Международной космической станции до 2024 года. Что произойдет после этого, точно он сказать не смог: "Конкретные решения по срокам и задачам будут приниматься позднее". О возможности создания российской орбитальной станции заявил в середине апреля президент Владимир Путин. Во время прямой линии он сказал, что такая станция появится после 2023 года.

Американское космическое агентство НАСА в этом году планирует распределить между частными компаниями около 400 млн. долларов контрактов на разработку новой частной космической станции, которая должна прийти на замену МКС.

Проект Безоса при этом уже не единственный в своем роде - на этой неделе о планах запустить станцию на низкую орбиту к 2027 году объявили компании Nanoracks, Voyager Space и гигант военного авиастроения Lockheed Martin.

Компания Джеффа Безоса в этом году начала туристические полеты в космос на суборбитальном корабле New Shepard. Первый полет на нем совершил сам Безос и несколько членов экипажа, а недавно пассажиром этого полностью автоматического аппарата стал актер и ветеран культового сериала "Звездный путь" Уильям Шетнер.