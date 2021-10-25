"Отравленный перстень из России": саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана обвинили в заговоре против короля Абдаллы

43 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман

Бывший высокопоставленный саудовский разведчик заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман намеревался убить ныне покойного короля Абдаллу при помощи отравленного перстня, доставленного из России.

В интервью каналу Си-би-эс Саад аль-Джабри, являвшийся ключевой фигурой саудовской разведки, заявил, что Мухаммед ибн Салман в 2014 году в беседе со своим двоюродным братом намекнул, что хотел бы избавиться от короля Абдаллы, чтобы освободить трон для своего отца. В тот период среди членов правящей династии велись споры из-за престолонаследия.

Джабри дал интервью программе "60 минут" американской корпорации Си-би-эс, в котором сказал, что наследный принц Мухаммед ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сын короля Салмана и фактический правитель Саудовской Аравии, - "психопат, убийца, обладающий неограниченными ресурсами на Ближнем Востоке, представляющий угрозу для собственного народа, для американцев и для всей планеты".

Бывший разведчик заявил также, что в 2014 году, во время встречи со своим двоюродным братом Мухаммедом ибн Наифом, который занимал тогда пост министра внутренних дел, ибн Салман намекнул, что мог бы организовать убийство короля Абдаллы.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Мухаммед ибн Салман (слева) в 2017 году стал наследным принцем вместо двоюродного брата Мухаммеда ибн Наифа (справа)

"Он сказал ему: я хочу устранить короля Абдаллу. Мне доставят отравленный перстень из России, достаточно лишь пожать ему руку - и все будет кончено, - рассказал Джабри. - Может, он только хвастался, но он это сказал, и мы восприняли это на полном серьезе". По словам Джабри, при дворе дело это замяли, но во время встречи велась скрытая съемка, и он знает, где хранятся две копии видеозаписи.

Король Абдалла скончался в 2015 году в возрасте 90 лет, и престол перешел к его сводному брату Салману, отцу Мухаммеда ибн Салмана, который назначил наследным принцем Мухаммеда ибн Наифа.

Однако в 2017 году уже ибн Салман стал наследным принцем, а ибн Наиф лишился поста министра внутренних дел и, по некоторым данным, был помещен под домашний арест, в прошлом году его задержали по обвинениям, суть которых не раскрывается. После снятия с поста ибн Ниафа Джабри и бежал в Канаду.

В интервью он рассказывает, что друг-разведчик одной из ближневосточных стран предупредил его, что в октябре 2018 года, через несколько дней после того, как саудовские агенты убили в Турции журналиста-диссидента Джамала Хашогги, ибн Салман послал группу, которая должна была ликвидировать и самого бывшего разведчика.

Джабри утверждает, что группа из шести человек приземлилась в аэропорту Оттавы, но их всех депортировали после того, как таможенники обнаружили у них в багаже "подозрительное оборудование для проведения ДНК-анализов".

В прошлом году Джабри подал в федеральный суд США гражданский иск против саудовского наследного принца, обвинив его в попытке убийства.

Ибн Салман тогда отверг все обвинения. Впрочем, он отвергал и обвинения в причастности к убийству Хашогги, хотя по оценкам американской разведки принц лично одобрил операцию по устранению журналиста.

Преследование семьи бывшего разведчика

Би-би-си обратилась к правительству Саудовской Аравии с просьбой прокомментировать заявления бывшего разведчика.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В 2015 году, когда скончался король Абдалла (слева), саудовский престол перешел к его сводному брату Салману (справа)

В свою очередь посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне в своем послании, направленном корпорации Си-би-эс, назвало Джабри "дискредитировавшим себя бывшим государственным чиновником, за которым тянется длинный список фабрикаций и вводящих в заблуждение заявлений с целью скрыть совершенные им финансовые махинации на миллиарды долларов, которые позволяли ему и его семье вести роскошный образ жизни".

Сразу несколько саудовских органов занимаются сейчас расследованием обвинений Джабри в коррупции, а канадский судья распорядился заморозить его активы "в связи с явными свидетельствами мошенничества".

Сам Джабри утверждает, что не присваивал себе государственные средства, и что его бывшие работодатели платили ему очень щедро.

В марте 2020 года власти Саудовской Аравии задержали сына Джабри, Омара, и его дочь Сару, что правозащитные группы расценили как очевидную попытку вынудить его вернуться в Саудовскую Аравию.

В ноябре прошлого года, через два месяца после того, как Джабри подал иск против наследного принца, саудовский суд приговорил его сына и дочь к 9 и 6,5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег и "попытке покинуть страну". Дети разведчика отрицают предъявленные им обвинения.