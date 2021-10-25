Борис Джонсон после разговора с Путиным: в отношениях двух стран остаются значительные сложности
В понедельник состоялся телефонный разговор британского премьер-министра Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным.
После отравления в Солсбери в 2018 году в отношениях между двумя странами остаются значительные сложности, заявил после разговора Борис Джонсон. Он ясно дал понять, что нынешние отношения между Великобританией и Россией не такие, какими он хотел бы их видеть.
Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины.
Лидеры двух стран провели переговоры в преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита (COP 26). Путин выразил в разговоре сожаление в том, что не может приехать на саммит из-за ситуации с коронавирусом в России.
Джонсон приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и выразил надежду на то, что российские власти ускорят эту работу, чтобы добиться намеченной цели уже к 2050 году.
Международная конференция ООН по изменению климата откроется на следующей неделе в Глазго. Решения, которые на ней будут приняты, считаются критически важными для контроля над глобальным потеплением.
Почти 200 стран должны представить свои планы по сокращению выбросов в атмосферу, и принятые решения могут значительно изменить то, как мы будем жить в ближайшие десятилетия.
По словам премьера Бориса Джонсона, Британия и Россия как члены Совета безопасности и крупные экономические державы с долгой историей взаимоотношений ответственны за то, чтобы сообща работать над решением главных проблем, стоящих перед человечеством, таких как изменения климата.
Лидеры двух стран обсудили также ядерную сделку с Ираном и ситуацию в Афганистане. Борис Джонсон подчеркнул, что международное признание "Талибана" (организация запрещена в России) должно быть основано на выполнении им своих обязательств, в том числе в сфере прав человека.
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