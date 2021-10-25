Турция: угроза высылки 10 западных послов снята. Посольства объяснились

55 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дипломатический скандал возник из-за активиста Османа Кавалы, который уже 4 года содержится в тюрьме без суда

Напряженность, возникшая два дня назад в отношениях между Турцией и рядом западных стран, в том числе и США, сходит на нет.

Быстрое смягчение отношений происходит после объяснений, представленных этими посольствами, и пересмотра президентом Эрдоганом своего решения о высылке послов этих стран.

Острый дипломатический кризис возник 23 октября, после того, как посольства США, Германии, Канады, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Финляндии, Нидерландов и Новой Зеландии обратились к властям Турции с довольно неожиданным совместным требованием освободить из под стражи общественного деятеля, правозащитника и филантропа Османа Кавалу.

Кавала вот уже 4 года находится в тюрьме без приговора из-за участия в протестах против репрессий, последовавших после попытки военного переворота в 2016 году.

Сам Кавала отрицает, что действовал противозаконно, а критики Эрдогана утверждают, что его арест - это яркий пример масштабной борьбы властей с диссидентами.

Ранее Совет Европы сделал Турции последнее предупреждение с требованием выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить Кавалу из-под стражи до суда.

Однако прямое вмешательство послов разгневало президента Эрдогана, который в прошлую субботу выступил перед своими сторонниками и пообещал немедленно объявить десятерых послов персонами нон грата и дать министру внутренних дел соответствующее распоряжение.