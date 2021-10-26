Дайджест: Эрдоган передумал высылать послов; в США будут пускать только вакцинированных

38 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатический кризис с возможной высылкой 10 послов западных стран разрешен после заявлений посольств о невмешательстве в дела Турции.

В минувшую субботу Эрдоган объявил, что велел МИД страны объявить персонами нон-грата послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, которые ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника и филантропа Осману Кавалу.

В понедельник посольства США и других стран заявили, что привержены статье 41 Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела других стран. После этого турецкий президент заявил, что послы "впредь будут внимательнее и осторожнее в своих заявлениях о Турции".

"Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если он не будет уважать нашу страну", - заявил Эрдоган.

64-летний Осман Кавала - турецкий бизнесмен, филантроп и правозащитник. Власти обвиняют его в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

В феврале 2020 года Кавала был оправдан судом по делу о протестах 2013 года, но на свободу так и не вышел.

Апелляционный суд Амстердама огласит решение по делу о скифском золоте - коллекции экспонатов крымских музеев, находившейся за пределами полуострова на момент его аннексии Россией.

В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекцию нужно вернуть в Киев. Но с этим решением не согласились крымские музеи.

Оценочная стоимость всех экспонатов - около миллиона евро.

Автор фото, AFP

Белый дом разъяснил новые правила въезда в страну иностранцев в преддверии снятия ограничений на полеты 8 ноября. Они действовали с начала пандемии коронавируса в 2020 году.

В настоящее время запрет на полеты в США распространяется на десятки стран, включая Великобританию, большую часть Европы, Китай и Индию. При этом въехать в США из России сейчас можно.

В соответствии с новым планом американских властей, все прибывающие в страну путешественники (за редкими исключениями) должны быть привиты вакциной, одобренной американским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения.

Въезд в страну невакцинированных путешественников приостанавливается.

В прокламации, подписанной накануне президентом Джо Байденом, говорится, что авиакомпании будут обязаны проверять статус вакцинации пассажиров при посадке на вылетающие в США рейсы.

При этом в госдепе уточнили, что требование сдавать тест на Covid-19 перед въездом в США сохранится для всех, включая граждан страны и обладателей грин-карт.

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Японская принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Акисино, и ее бывший однокурсник Кэй Комуро во вторник утром официально зарегистрировали брак.

Свадьба прошла без пышных церемоний. Утром принцесса покинула королевскую резиденцию, где ее провожали родители и сестра.

В домовой книге императорского дворца будет сделана запись о том, что принцесса Мако, которая теперь стала Мако Комуро, официально выходит из состава императорской семьи. Пара собирается жить в США.

Принцесса Мако и ее жених объявили о своей помолвке четыре года назад, и изначально японцы приветствовали грядущий брак. Однако после того, как таблоиды сообщили о финансовом скандале с участием матери Комуро, свадьба была отложена.

В последние годы японское общество относилось к этому браку неоднозначно, и свадьбу сопровождали уличные протесты, участники которых держали плакаты с надписями "Нет Комуро" и "Не оскверняйте императорскую семью".

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Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что против соцсети идет спланированная кампания.

"Добросовестная критика помогает нам становиться лучше. Но я считаю, что мы наблюдаем скоординированные усилия выборочного использования слитых документов, чтобы нарисовать ложную картину", - сказал Цукерберг на встрече с инвесторами.

В понедельник некоторые мировые СМИ начали публикацию материалов расследования The Facebook Papers, основанного на показаниях бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген.

Накануне же стало известно, что чистая прибыль Facebook за девять месяцев 2021 года увеличилась в 1,6 раза и составила 29 млрд долларов.

Как сообщается в отчете компании, выручка от рекламы в третьем квартале 2021 года составила 28,2 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%.

Число ежедневных активных пользователей соцсети в сентябре 2021 года увеличилось в годовом выражении на 6% и составило 1,93 млрд человек. Среднее число активных пользователей в месяц также выросло на 6% до 2,9 млрд.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц […] Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", - говорится в указе.

В интервью российским СМИ Орейро ранее признавалась, что не планирует жить в России, но хочет получить гражданство в качестве признательности за любовь россиян.

У актрисы уже есть гражданство Уругвая и Испании.

Автор фото, AFP

Газета Times анализирует отношения президента Таджикистана Эмомали Рахмона с правительством "Талибана" (признанная террористической и запрещенная в России организация) в Афганистане.

Эмомали Рахмон, который правит страной уже почти 30 лет, привык к абсолютному послушанию у себя в стране, пишет газета. Его приход к власти сопровождался гражданской войной, в которой погибли около 150 тысяч человек. Около миллиона человек покинули страну, многие бежали в соседний Афганистан. Спустя 30 лет афганцы бегут от талибов в обратном направлении.

Рахмон заявил, что не признает правительство талибов, так как они не выполнили свое обещание о создании инклюзивного правительства, состав которого отражал бы этнический состав Афганистана.

Таджики, в том числе и за счет тех, кто бежал туда в 90-е, составляют около четверти всего афганского населения. Но при этом в парламент талибов, который состоит из 33 мужчин, вошли только двое представителей таджикской национальности.

Как пишет Times, Рахмона беспокоит настолько откровенное игнорирование его интересов со стороны соседа. "Талибан", в свою очередь, предупредил Таджикистан о недопустимости вмешательства во внутренние дела Афганистана.

Третьей стороной в этих отношениях является Россия, которая, с одной стороны, принимает делегацию талибов в Кремле, а с другой - проводит совместные военные учения с Таджикистаном на афганской границе, чтобы противостоять терроризму.

Сотрудничество с Россией важно для Рахмона, отмечает издание, - до начала пандемии около 1,3 млн таджиков (примерно 15% населения) работали в Москве и других городах России и отправляли домой около 2 млрд евро в год, что соответствует одной трети ВВП страны.

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Газета Daily Telegraph цитирует ученых, которые говорят, что из-за изменения климата птицы, которые живут в Европе, перестанут летать на юг зимовать, что приведет к изменениям в экосистеме Европы и Африки.

Исследователи из университета Дарема обнаружили, что в последние годы некоторые виды перелетных птиц из Сахары проводят все больше времени на своих европейских нерестилищах и все меньше - в Африке.

Обычно большинство птиц улетают из северных стран на юг, спасаясь от суровых зим. В районах с умеренным климатом мигрирует около половины видов птиц, в том числе кукушки, стрижи и другие насекомоядные, которые изо всех сил пытаются найти еду, когда становится холодно.

В общей сложности около 4 тысяч видов птиц являются регулярными мигрантами, что составляет около 40% от общего числа птиц в мире.

Но из-за глобального потепления птицы поменяли свое поведение. Анализ показал, что сейчас перелетные птицы из Сахары проводят на 50-60 дней меньше в году в своих негнездовых районах в Африке.

Такие изменения в миграционных привычках могут привести к усилению конкуренции за корм и ресурсы для местных видов птиц, которые обычно не улетают на юг.

Кроме того, сокращение времени, проводимого в традиционных местах миграции в странах Африки к югу от Сахары, может иметь последствия для местной экосистемы.

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