Почти 200 заключенных саратовской колонии заявили о насилии
Около 200 заключенных из колонии №13, расположенной в городе Энгельсе в Саратовской области, написали заявления в правоохранительные органы после визита в колонию общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
"Всего написано 195 заявлений. 185 из них касаются насилия. В трех заявлениях из 185 речь идет о насилии в ОТБ-1, в 182 - о насилии в ИК-13", - рассказал Интерфаксу глава саратовской ОНК Денис Соболев.
ОТБ-1 - областная туберкулезная больница Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). О жестоких пытках и сексуальном насилии в этом учреждении стало известно в сентябре после публикации проекта Gulagu.net, которому передал видеозаписи бывший заключенный Сергей Савельев.
После обнародования фактов насилия было возбуждено несколько уголовных дел по фактам пыток, а самого Савельева, как стало известно в субботу, объявили в розыск.
Адвокат заключенных Снежана Мунтян заявила ТАСС, что заявления о пытках, избиениях и вымогательстве денег написали более 400 заключенных ИК-13.
По словам Мунтян, к ней обратились более 20 заключенных, которые "хотят написать заявления на пытки в ОТБ-1". "Однако на них оказывается давление со стороны администраций колоний, чтобы они этого не делали", - сказала она.
Неделю назад и пресс-служба саратовского управления ФСИН, и Соболев называли недостоверной информацию о том, что в колонии №13 сотни заключенных отказались выходить на работу. Соболев говорил тогда Интерфаксу, что в одном из отрядов произошла драка среди заключенных, ими же эта драка была остановлена. "Не подтвердилась информация о вызове спецназа", - рассказывал он.
Спустя три дня следователи завели против десятерых осужденных из колонии в Энгельсе уголовные дела - против двух по статье о насилии в отношении сотрудника ФСИН и еще против восьми по статье о насилии в отношении осужденного.
По данным следствия, 20 октября восемь осужденных избили девятерых осужденных в общежитии одного из отрядов колонии №13 "из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения". Двое сотрудников колонии, пытавшиеся разнять дерущихся, получили травмы, сообщало следствие.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин говорил, что его проект получил и вывез из России более 1 тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток заключенных в Саратовской области и других регионах России.
Передавший эти записи Савельев рассказывал Би-би-си, что он работал за компьютером в ОТБ-1 и увидел пытки на съемках с видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники учреждения.
"По прошествии некоторого времени я подумал, что я буду это собирать, еще не зная, для чего. То есть еще четкого плана действий не было, - рассказывал Савельев. - Не всегда получалось успеть скопировать, но то, что удавалось, я все методично складывал, архивировал, прятал".
Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала смелым поступком решение Савельева передать видеоархив пыток в колонии. Об этом она сказала во вторник в эфире радиостанции "Вести FM".
"Этот человек нужен для расследования, потому что он является главным свидетелем, который фиксировал эти факты, он может обладать той информацией, которая будет полезна для глубокого, всестороннего, объективного наказания виновных. Человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению", - цитирует Москалькову ТАСС.
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