В России за сутки впервые умерло больше 1 100 пациентов с Covid-19

9 минут назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Суточная коронавирусная смертность в России обновила максимум и впервые оказалась выше 1,1 тысячи. Число новых случаев заражения Covid-19 при этом несколько снизилось после максимума, зафиксированного накануне.

За последние сутки в России умерли 1 106 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это рекордный показатель за все время пандемии, предыдущий максимум фиксировали в минувшую субботу - 1 075 смертей.

Число смертей, связанных с коронавирусом, превышает 1 тысячу уже восьмой день подряд. Накануне в официальную сводку попали 1 069 смертей зараженных Covid-19, в воскресенье - 1 072.

Больше всего скончавшихся в Москве - 86 (накануне было 83), в Петербурге умерли 72 человека, в Краснодарском крае - 40. В конце июня в Москве фиксировали более 120 летальных исходов, примерно такая же смертность была в Петербурге.

Общее число смертей в стране, по данным штаба, достигло 232 775. Росстат, который учитывает больше случаев заражения, ранее констатировал, что за время пандемии умерло более 400 тысяч россиян, заразившихся коронавирусом.

При этом суточный прирост зарегистрированных заражений Covid-19 сократился - 36 446 новых случаев против 37 930 накануне (это был новый максимум с начала пандемии) и 35 660 в воскресенье.

Как и в предыдущие дни, заболеваемость снижается в основном за счет Москвы - в России выявили на 1 484 случая меньше, в столице - на 1 704 (6 074 заражений за последние сутки), то есть почти на 22%. Снизились цифры и по Подмосковью - с 3 127 до 2 930, а в Петербурге выросли - с 2 693 до 2 735.

На этой неделе в России начинают действовать нерабочие дни: с 30 октября по всей стране, с 28 октября - в Москве. В некоторых регионах этот режим вступил в силу еще в понедельник.

В Москве и Петербурге будет объявлен частичный локдаун - это означает, что будут работать только продовольственные магазины, аптеки, прививочные пункты и некоторые другие организации. Рестораны, кафе и бары закроют до 7 ноября. Московские власти накануне заявляли, что пока нет планов продлять локдаун после этой даты.

Роспотребнадзор в Свердловской области также предложил ввести локдаун в нерабочие дни - отменить все массовые мероприятия, закрыть кафе и рестораны, объявить каникулы в школах и детсадах (многие московский школы ушли на каникулы еще в понедельник).

В ожидании туристов, готовых воспользоваться нерабочими днями, объявленным указом президента Владимира Путина, некоторые регионы вводят дополнительные ограничения. В гостиницы они собираются пускать только вакцинированных постояльцев. В Калининградской области - популярное направление во время пандемии и закрытия границ - нерабочие дни вводятся досрочно с 28 октября, сообщили в понедельник региональные власти.

Власти связывают высокую заболеваемость и смертность от Covid-19 с низким уровнем вакцинации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом не считает, что нежелание делать прививку связно с недоверием к государству. "Я бы с этой позицией не согласилась", - сказала она накануне в программе "Познер" на Первом канале.